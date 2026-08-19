Startup-ul de codare cu AI Cursor, recent cumpărat de SpaceXAI, lansează o platformă de găzduire de cod, ca răspuns la GitHub (Microsoft)

Startup-ul de codare cu inteligență artificială Cursor, cumpărat recent de SpaceXAI cu 60 miliarde dolari, vrea să intre în competiție cu platforma GitHub deținută de Microsoft și lansează un spațiu de găzduire de cod, potrivit TechCrunch.

Cursor Origin este conceput să facă toate lucrurile pentru care dezvoltatorii folosesc de obicei GitHub: lucratul colaborativ la baze de cod, răsfoirea bazelor și editarea codului, gestionarea editărilor făcute de alți programatori și stocarea în depozite.

Acesta pare un pas firesc pentru Cursor, al cărui focus principal până acum a fost vânzarea serviciilor automatizate de dezvoltare web. Firma de „vibe coding” spune că funcțiile „agent native” vor fi disponibile în curând pentru Origin, iar aceasta construiește un „ecosistem de aplicații” mai larg pentru a susține eforturi mai largi de programare în cadrul Origin.

Origin se integrează și cu GitHub, pentru a permite dezvoltatorilor să colaboreze și să transmită cod între cele două platforme în mod interoperabil.

Lansarea Origin coincide cu frustrarea continuă legată de o percepută scădere a serviciilor GitHub. În aceeași zi în care Cursor și-a lansat noua platformă, GitHub a suferit o întrerupere globală destul de lungă.

Cursor a fost cumpărată de SpaceXAI la puțin timp după listarea istorică la bursă și la mai puțin de 2 luni de la anunțarea colaborării dintre companii.

Cursor a ajuns la valoarea de 29 miliarde dolari în luna noiembrie 2025, în urma unei runde de finanțare de 2,3 miliarde dolari, triplându-și valoarea în numai jumătate de an de la ultima rundă de finanțare, de care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Anysphere a fost fondat acum 2 ani de către Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark și Aman Sanger, cât erau studenți la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Truell și Sanger au participat mai târziu la Neo Scholars, un program de mentorat pentru studenții de licență care se specializează în domenii tehnice. Neo, care conduce și un accelerator și un fond de capital de risc, a condus investiția pre-seed a Anysphere.

Cursor se integrează cu extensii, teme și setări de taste deja cunoscute pentru dezvoltatori, promite securitatea datelor prin modul dedicat, care păstrează codul generat local, poate prezice următoarele comenzi și permite scrierea și editarea codului prin limbaj natural, într-o interfață stil chatbot.