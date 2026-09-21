Electro-Alfa intră în indicele BET, la doar 6 luni de la listarea la BVB. Acțiunile companiei au crescut cu peste 87%

Acțiunile companiei românești Electro-Alfa International (EAI) intră, începând de luni, 21 septembrie 2026, în componența BET, principalul indice al Bursei de Valori București (BVB), care reunește acțiunile celor mai lichide 20 de companii listate pe piața locală.

Compania ajunge astfel în principalul indice al Bursei la numai șase luni de la listare. De la debutul din 3 martie și până la finalul ședinței de tranzacționare din 18 septembrie, prețul acțiunilor Electro-Alfa International a crescut cu peste 87%, până la 16,6 lei/acțiune, iar capitalizarea bursieră a ajuns la 3,1 miliarde de lei, potrivit datelor BVB.

De la un IPO de 579 milioane lei la indicele BET în șase luni

Electro-Alfa International a intrat la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB pe 3 martie 2026, în urma unei oferte publice inițiale prin care compania a atras 579 milioane de lei de la investitori.

IPO-ul a fost închis anticipat, după ce cererea venită din partea investitorilor de retail a depășit de 60 de ori oferta disponibilă.

StartupCafe.ro a scris chiar în ziua listării că Electro-Alfa atrăsese aproximativ 115 milioane EUR, iar acțiunile companiei urcaseră cu circa 30% în prima zi de tranzacționare. La momentul respectiv, fondatorul Gheorghe Ciubotaru explica de ce compania a ales atragerea de capital prin bursă în locul unei vânzări către un investitor strategic.

Electro-Alfa are acum o pondere de 0,69% în indicele BET. Odată cu includerea în indicele principal al BVB, acțiunile companiei intră și în variantele de randament total BET-TR și BET-TRN, precum și în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK și BET Plus.

Modificările au fost decise în contextul revizuirii trimestriale a indicilor BVB, în urma ședinței Comisiei Indicilor din 7 septembrie.

CEO Electro-Alfa: „Am finalizat o mare parte din achizițiile strategice”

Ștefan Petrea, CEO Electro-Alfa International, spune că includerea în BET este un moment important pentru companie după listare.

„Includerea în indicele BET este un moment important din viața noastră de companie listată. Este o dovadă de încredere a investitorilor în fundamentele businessului Electro-Alfa International și în capacitatea noastră de a ne îndeplini obiectivele promise în IPO. Interesul investitorilor s-a reflectat în lichiditatea și evoluția prețului acțiunilor companiei la bursă”, a declarat Ștefan Petrea.

De asemenea, CEO-ul companiei a afirmat că, în primele șase luni după listare, Electro-Alfa a finalizat o mare parte dintre achizițiile strategice asumate.

„În aceste șase luni care au trecut din momentul listării, am finalizat o mare parte din achizițiile strategice pe care ni le-am asumat. În perioada următoare ne concentrăm pe integrarea acestora în ecosistemul Electro-Alfa International și pe consolidarea poziției noastre pe piața locală și pe plan internațional drept un partener care oferă soluții complete destinate infrastructurii energetice”, a mai spus Petrea.

BVB: Electro-Alfa a ajuns între cele mai lichide 20 de companii

Remus Vulpescu, director general al Bursei de Valori București, spune că evoluția companiei după IPO arată rolul pe care piața de capital îl poate avea în dezvoltarea unor afaceri antreprenoriale românești.

„O companie cu peste trei decenii de tradiție în domeniul energetic își continuă parcursul de succes la Bursa de Valori București. La doar 6 luni de la listare, Electro-Alfa International este una dintre cele mai lichide 20 de companii listate la BVB, ceea ce demonstrează că în piața de capital performanța este recunoscută și răsplătită. Totodată, această reușită arată încă o dată că piața de capital îndeplinește cu succes rolul de catalizator pentru dezvoltarea mediului antreprenorial românesc. Felicit întreaga echipă EAI pentru ritmul de creștere susținut și le doresc cât mai multe realizări în calitate de companie listată la Bursă”, a declarat Remus Vulpescu.

BET a crescut cu peste 58% în ultimul an

Intrarea Electro-Alfa în BET are loc într-o perioadă de creștere puternică a indicelui principal al Bursei de la București.

În prima jumătate a anului 2026, BET a crescut cu 33%, cea mai bună performanță pentru această perioadă din ultimii 22 de ani, potrivit BVB.

În iulie, indicele a depășit pentru prima dată nivelul de 35.000 de puncte, iar în ultimul an a înregistrat un avans de peste 58%.

BET include cele mai lichide companii de dimensiune semnificativă tranzacționate pe Piața Reglementată a BVB.

Din 21 septembrie, cele 20 de companii din indice sunt Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica, BRD, Electrica, Transgaz, DIGI Communications, MedLife, Nuclearelectrica, Transelectrica, Premier Energy, Fondul Proprietatea, One United Properties, Cris-Tim Family Holding, Aquila, Electro-Alfa International, Transport Trade Services, Antibiotice și TeraPlast.

Cine este Electro-Alfa International

Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar românesc, cu o istorie de aproximativ 35 de ani, activă în producția de echipamente electrice de medie și joasă tensiune, proiecte EPC - inginerie, achiziții și execuție - și soluții de eficiență energetică.

Compania operează cinci unități de producție, cu o suprafață totală de peste 35.000 de metri pătrați, are propriul centru de cercetare și dezvoltare și lucrează cu peste 500 de clienți din România și din străinătate.

Electro-Alfa este implicată în proiecte pentru distribuția de energie, transport feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă.

De la listare la testul rezultatelor

Pentru Electro-Alfa, intrarea în BET vine foarte repede după IPO: în numai șase luni compania a atras aproape 580 milioane lei de pe piața de capital, acțiunile s-au apreciat cu peste 87%, iar capitalizarea a trecut de 3 miliarde de lei.

Următoarea etapă va fi însă una diferită: integrarea achizițiilor făcute după IPO și transformarea capitalului atras în creștere operațională, extindere internațională și rezultate financiare care să susțină pe termen mai lung evaluarea bursieră.