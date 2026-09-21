Peste 100 de startup-uri vor să-și testeze tehnologiile militare în România. Competiție de peste 5 candidați pe loc la BraveTechEU

Peste 100 de companii și echipe de inovatori s-au înscris pentru ediția din România a programului european BraveTechEU DefTech Forges, unde vor putea testa drone, senzori și alte tehnologii de apărare în condiții apropiate de cele operaționale. Pentru cele 20 de locuri disponibile în România au fost primite 112 candidaturi, ceea ce înseamnă o competiție de peste 5 candidați pe un loc.

În total, al doilea ciclu BraveTechEU DefTech Forges a atras 240 de aplicații: 112 pentru România și 128 pentru Germania, potrivit datelor anunțate de Romanian Space Initiative - ROSPIN, organizatorul local al ediției românești.

Cele două centre de testare vor funcționa simultan în perioada 9-13 noiembrie 2026, iar dintre candidați vor fi selectate câte 20 de echipe pentru fiecare țară.

Interesul este semnificativ și prin comparația dintre cele două locații: ediția organizată în România a atras doar cu 16 candidaturi mai puțin decât cea din Germania.

StartupCafe.ro a scris anterior despre deschiderea apelului și despre testele care vor avea loc în România.

112 candidați pentru 20 de locuri în România

BraveTechEU DefTech Forges nu este un accelerator clasic în care startup-urile își prezintă produsele doar în fața unui juriu.

Companiile selectate vor intra timp de cinci zile într-un proces de testare și modificare a prototipurilor, în contact cu utilizatori finali militari și experți tehnici.

Programul din România este destinat unor tehnologii care au trecut deja de stadiul de idee și au ajuns cel puțin la nivelul TRL 4, adică există un prototip care poate fi testat.

Cele 112 aplicații nu provin neapărat doar de la companii românești. Apelul a fost deschis startup-urilor, scale-up-urilor și IMM-urilor din Uniunea Europeană, Norvegia și Ucraina.

Selecția celor 20 de participanți pentru România devine astfel următorul moment important al programului. Va arăta inclusiv câte companii românești au reușit să intre într-o competiție europeană în care sunt prezente tehnologii de apărare și dual-use dezvoltate în mai multe țări.

Drone autonome, senzori și tehnologii rezistente la bruiaj vor fi testate în România

În ediția din România vor fi testate tehnologii din cinci zone considerate relevante pentru câmpul de luptă actual.

Una dintre ele privește dronele autonome de atac și coordonarea roiurilor de drone. Sunt vizate tehnologii care permit mai multor aparate să execute împreună misiuni, inclusiv în condiții în care comunicațiile clasice sunt limitate.

O altă direcție este reprezentată de operațiunile cu drone rezistente la război electronic. Prototipurile vor putea fi expuse controlat la bruiaj pentru a verifica dacă navigația, comunicațiile și executarea misiunii continuă să funcționeze.

Programul caută și senzori tereștri nesupravegheați, tehnologii pentru adaptarea rapidă a sistemelor direct în condiții de teren și sisteme RF pentru detectarea și ghidarea către ținte.

Participanții vor putea lucra direct cu militari și experți, iar prototipurile vor fi testate, modificate și apoi testate din nou în funcție de rezultatele obținute.

Trei câștigători din România primesc câte 120.000 EUR

Din cele 20 de echipe care vor ajunge la ediția românească vor fi selectați trei câștigători. Fiecare va primi 120.000 EUR și va putea continua în următoarea etapă a BraveTechEU.

Același lucru se va întâmpla în Germania, ceea ce înseamnă că șase companii vor intra în Faza II a programului.

De aici, miza financiară și tehnologică crește.

Potrivit Agenției Europene de Apărare, cele șase echipe intră într-o primă campanie de experimentare operațională. Cele mai bune patru vor continua într-o a doua campanie și vor primi fiecare câte 300.000 EUR pentru dezvoltarea și testarea tehnologiilor.

La final, dintre acestea vor fi aleși doi câștigători, care vor primi suplimentar câte 500.000 EUR.

Faza a doua nu urmărește doar acordarea de finanțări. Testele sunt concepute pentru identificarea tehnologiilor care ar putea continua spre dezvoltarea unor capabilități și, eventual, spre utilizare operațională.

România intră pe harta testării europene de defence-tech

Ediția din noiembrie aduce România într-un rol diferit față de cel de simplă piață pentru echipamente de apărare.

Companii europene vor veni aici pentru a-și testa tehnologiile, pentru a primi feedback de la utilizatori militari și pentru a modifica rapid produse care ar putea ajunge ulterior în următoarele etape europene de experimentare.

Primul ciclu BraveTechEU DefTech Forges a fost organizat în Estonia și Franța. Pentru al doilea ciclu au fost alese România și Germania.

În România, ROSPIN lucrează în cadrul programului alături de partenerii consorțiului Civitta, Starburst, Darkstar și BRAVE1, iar în promovarea și dezvoltarea ecosistemului local sunt implicate, între alții, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Defense-X și Cluj Hackathon.

BraveTechEU urmărește reducerea timpului dintre dezvoltarea unei tehnologii și testarea acesteia în condiții relevante pentru utilizarea militară. Agenția Europeană de Apărare arată că programul combină ecosistemul european de inovare cu experiența operațională acumulată în Ucraina, pentru a identifica tehnologii care răspund unor nevoi militare concrete.

Cele 112 candidaturi pentru ediția românească arată că interesul pentru această infrastructură de testare este deja ridicat înainte ca primul Forge organizat în România să înceapă.

Următoarea informație importantă va fi lista celor 20 de echipe selectate și, mai ales pentru ecosistemul local, câte dintre ele sunt startup-uri și IMM-uri din România.