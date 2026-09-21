Terasele din Sibiu se dau la licitație: restaurantul din fața spațiului nu are prioritate. Cum se aplică noul regulament

44 de operatori economici din Sibiu au cerut să închirieze teren pentru amenajarea teraselor sezoniere, pentru 52 de locații, după intrarea în vigoare a noului regulament. Una dintre schimbările importante pentru restaurante și cafenele este modul în care va fi atribuit spațiul: faptul că o porțiune de domeniu public se află în dreptul unui anumit local nu îi oferă acestuia un drept de preferință, a precizat Primăria Sibiu, pentru StartupCafe.ro.

Termenul pentru depunerea cererilor prealabile a expirat pe 13 septembrie 2026. Primăria urmează acum să delimiteze suprafețele care vor putea fi ocupate de terase, iar ulterior să organizeze licitațiile.

„Până la termenul limită de depunere a cererilor prealabile pentru închirierea domeniului public în vederea amplasării de terase sezoniere (13 septembrie inclusiv), au depus solicitări 44 de operatori economici pentru 52 de locații”, a transmis municipalitatea, la solicitarea StartupCafe.ro.

Noul regulament a fost aprobat prin HCL 305/2026, în ședința Consiliului Local Sibiu din 27 august. Închirierea terenurilor pentru terase se va face, ca regulă, prin licitație publică.

Un singur perimetru de terasă în fața unui imobil

Una dintre prevederile importante ale regulamentului privește modul în care sunt delimitate terasele atunci când în aceeași clădire funcționează mai multe restaurante, cafenele sau alte unități de alimentație publică.

Suprafața care va fi scoasă la licitație trebuie să se limiteze la proiecția frontului clădirii pe domeniul public, fără să blocheze accesul în curți și fără să afecteze circulația pietonilor sau a autovehiculelor. Regulamentul stabilește că, în principiu, în fața fiecărui imobil va fi delimitat un singur perimetru pentru terasa sezonieră.

Există o excepție pentru imobilele care au două sau mai multe fronturi distincte către domeniul public. Dacă în clădire funcționează spații de alimentație publică cu front propriu, Primăria poate delimita terase separate pentru fiecare dintre aceste fronturi.

Această regulă devine importantă atunci când două unități de alimentație publică funcționează la parterul aceleiași clădiri și au ieșire către aceeași stradă.

Două restaurante din aceeași clădire pot ajunge să concureze pentru terasă

StartupCafe.ro a întrebat Primăria Sibiu ce se întâmplă, concret, într-un asemenea caz: dacă două localuri distincte din același imobil pot participa la licitația pentru același perimetru și dacă unul dintre ele poate ajunge să câștige inclusiv suprafața aflată în dreptul celuilalt local.

Municipalitatea ne-a indicat criteriile prevăzute de regulament și a precizat că atribuirea nu se va face pe baza poziției unuia dintre operatori față de teren:

„Închirierea nu se va face pe criteriu de preferință sau avantaj, ci prin evaluarea celor 3 indicatori și acordarea de punctaje, în mod obiectiv și corect.”

Regulamentul condiționează participarea de existența unui spațiu funcțional cu destinație de alimentație publică în imobilul care generează frontul pe care va fi amplasată terasa. Operatorul trebuie, de asemenea, să aibă un acord de funcționare valabil la data licitației.

Prin urmare, licitația nu este deschisă oricărui restaurant din Sibiu. Dar, dacă în același imobil funcționează doi sau mai mulți operatori care îndeplinesc condițiile, poziția exactă a fiecărui spațiu comercial în raport cu o anumită porțiune a trotuarului nu îi conferă unuia dintre ei un drept de preferință.

Într-o asemenea situație, rezultatul va fi decis de punctajul obținut la licitație.

Cum se decide cine câștigă terasa

Regulamentul stabilește trei criterii de atribuire, cu un total de 100 de puncte.

Primul este prețul oferit pentru chirie, cu o pondere de 40%. Operatorul care oferă cel mai mare nivel al chiriei primește 40 de puncte, iar ofertele mai mici sunt punctate proporțional.

Al doilea criteriu este capacitatea economico-financiară, cu o pondere de 20%. Firma trebuie să demonstreze accesul la disponibilități bănești, resurse negrevate de datorii sau linii de credit pentru trei luni de derulare a contractului. Și aici punctajul se acordă în funcție de nivelul resurselor demonstrate de ofertanți.

Al treilea criteriu privește spațiul de alimentație publică din imobil și are prevăzută o pondere de 40%. Un operator care deține un spațiu la parter, cu acces direct din stradă, primește 24 de puncte, iar unul care are acces indirect din stradă primește 16 puncte, potrivit formulei prevăzute în regulament.

Așadar, în cazul a două restaurante aflate ambele la parterul aceleiași clădiri și cu acces direct din stradă, acest criteriu nu creează, prin el însuși, un avantaj pentru cel a cărui ușă sau vitrină se află chiar în dreptul unei anumite porțiuni din terenul licitat.

Oferta câștigătoare este cea care acumulează cel mai mare punctaj. Dacă doi sau mai mulți participanți aflați pe primul loc au punctaje egale, departajarea se face prin supralicitare, exclusiv pe criteriul chiriei oferite.

Licitația pornește de la 2 lei/mp/zi

Prețul de pornire stabilit de regulament este de 2 lei pe metru pătrat pe zi, iar pasul de licitare este de 0,5 lei/mp. Contractul de închiriere se încheie pentru doi ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Garanția de participare la licitație este de 500 de lei. Câștigătorul trebuie apoi să constituie, în cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, o garanție echivalentă cu două chirii.

Regulamentul prevede și două situații în care terenul poate fi închiriat fără licitație: extinderile ocazionale ale teraselor, pentru maximum 45 de zile, fără posibilitatea prelungirii, și suprafețele de cel mult 10 mp. În aceste cazuri, chiria este de 3 lei/mp/zi.

Când vor avea loc primele licitații

Deocamdată, Primăria Sibiu nu a anunțat o dată pentru organizarea primelor licitații.

Municipalitatea a precizat, pentru StartupCafe.ro, că a fost deja constituită comisia care trebuie să stabilească terenurile ce vor putea fi folosite pentru terase:

„Până în acest moment s-a constituit Comisia ce va delimita mai întâi perimetrele cu destinația de terase sezoniere. Licitațiile se vor programa după stabilirea acestor suprafețe.”

Prin urmare, cele 52 de locații solicitate de cei 44 de operatori economici nu reprezintă încă lista finală a terenurilor care vor fi scoase la licitație. Mai întâi, comisia Primăriei trebuie să analizeze solicitările și să delimiteze efectiv perimetrele, conform regulilor privind fronturile imobilelor.

Abia după această etapă se va vedea și unde apare situația cu cea mai mare miză pentru operatorii HoReCa: două sau mai multe localuri eligibile din același imobil care concurează pentru același perimetru de terasă.