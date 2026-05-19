Elon Musk versus „părintele ChatGPT”: Șeful Tesla și SpaceX a pierdut procesul

Miliardarul Elon Musk a pierdut procesul împotriva OpenAI (ChatGPT) și a directorului executiv al companiei, Sam Altman, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Musk, care conduce Tesla, SpaceX și alte companii, a dat în judecată OpenAI în 2024, susţinând că Sam Altman şi conducerea companiei au încălcat promisiunea iniţială ca OpenAI să rămână o organizaţie nonprofit dedicată dezvoltării inteligenţei artificiale „în beneficiul umanităţii”.

Luni, un juriu federal din Oakland, California, a respins acuzaţiile formulate de Elon Musk împotriva lui Sam Altman și a companiei AI.

După mai puţin de două ore de deliberări, juriul a decis că pretenţiile formulate de Musk au fost depuse prea târziu şi s-au prescris.

Judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a fost de acord cu concluzia juriului consultativ şi a afirmat că acuzaţiile lui Musk privind încălcarea obligaţiilor caritabile şi îmbogăţirea fără justă cauză trebuie respinse.

Musk a declarat, într-o postare pe X, că decizia reprezintă o „formalitate” și că va face apel.

Musk este unul dintre fondatorii OpenAI în 2015, însă a părăsit consiliul de administraţie trei ani mai târziu.

Procesul a vizat şi Microsoft, unul dintre principalii investitori ai OpenAI încă din 2019. Musk a acuzat compania că a ajutat OpenAI să se îndepărteze de misiunea sa iniţială nonprofit. Instanţa a respins şi acuzaţiile împotriva Microsoft.

Avocații OpenAI au susținut că donațiile făcute de Musk nu aveau niciun fel de restricții și că reorganizarea companiei era singura modalitate de a concura într-o cursă costisitoare împotriva Google DeepMind.

Aceştia au prezentat şi documente potrivit cărora Musk însuşi ar fi propus anterior transformarea OpenAI într-o structură cu scop lucrativ, cu condiţia să deţină controlul asupra companiei.

În timpul procesului au depus mărturie Sam Altman, Greg Brockman, directorul Microsoft Satya Nadella şi Elon Musk.

Echipa lui Musk a cerut instanţei ca OpenAI şi Microsoft să renunţe la presupuse câştiguri ilegale estimate la circa 134 de miliarde de dolari, îndepărtarea lui Altman şi Brockman din conducere şi anularea restructurării OpenAI din 2025, care a permis extinderea componentei comerciale a companiei.

De cealaltă parte, OpenAI a spus că procesul reprezintă o încercare a lui Musk de a afecta un competitor după ce nu a reuşit să preia controlul asupra companiei.

În 2023, Musk a lansat propriul laborator de inteligenţă artificială, xAI, integrat ulterior în SpaceX.