Firmele din turism, HORECA și industrii creative se întâlnesc la Vaslui. Gala „Descoperă Nord-Est” aduce networking, branding și oportunități de colaborare

Antreprenorii și operatorii din turism, HORECA, industria alimentară, industriile creative și sectorul transporturilor turistice se vor întâlni pe 23 septembrie 2026, la Vaslui, în cadrul celei de-a XI-a ediții a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, împreună cu Consiliul Județean Vaslui.

Evenimentul are loc între orele 10:00 și 20:30, la Centrul Cultural Județean „Dimitrie Cantemir” din Vaslui și este destinat exclusiv specialiștilor și operatorilor din turism. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de invitație prealabilă din partea organizatorilor.

Organizată anual, din 2016, într-unul dintre județele Regiunii Nord-Est, Gala reunește peste 200 de participanți din sectorul HORECA, turism, instituții culturale, administrație publică și mediul academic, din România și din străinătate.

Bursă de contacte pentru operatorii din turism

Pentru firme, una dintre componentele cu miză practică este sesiunea de expoziție și networking, programată între orele 13:00 și 14:30.

Organizatorii pregătesc o expoziție gastronomică a producătorilor locali și a operatorilor din turism, standuri de promovare a destinațiilor din Regiunea Nord-Est, demonstrații de ceramică inspirată din cultura Cucuteni și o bursă de contacte.

Această componentă poate pune față în față agenții de turism, reprezentanți ai destinațiilor, producători locali, organizații de management al destinațiilor și alte firme din ecosistemul turistic.

Branding, industrii creative și proiecte europene

După-amiaza, participanții se vor împărți în trei ateliere tematice.

Primul este dedicat brandingului, strategiilor și industriilor creative și include prezentări despre proiecte europene și dezvoltare regională, branding regional și Strategia de Dezvoltare și Marketing Turistic a Județului Iași pentru perioada 2025-2035.

În program apar și mai multe proiecte europene - RENAISSANCE, BUILD, CODUL 170, HERITION, UBITEACH și DANUBE4RURAL - care vor fi prezentate de experți ai Centrului Regional de Studii Nord-Est.

Turism rural și produse locale

Al doilea atelier este axat pe patrimoniu natural și turism rural.

Vor fi prezentate exemple precum satul de vacanță „Ținutul lui Creangă”, Peisajul Cultural Monahal Vânători-Neamț, aflat pe Lista Indicativă pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, dar și proiecte de turism activ, precum Athletic Park din Bacău.

O altă temă va fi transformarea autenticității locale în experiențe turistice, prin exemplul Bucovinei și al Organizației de Management al Destinației Bucovina.

Turism vitivinicol și promovare digitală

Al treilea atelier va aborda turismul cultural și vitivinicol.

Participanții vor discuta despre potențialul turismului vitivinicol în Regiunea Nord-Est, exemple de bune practici din județul Vaslui și legătura dintre viticultură și cultura Cucuteni-Tripilia.

Tot aici vor fi prezentate și proiecte de promovare digitală a turismului, precum PROMODIGI-T, dar și programul „Moldova Secretă”, axat pe promovarea patrimoniului comun România-Republica Moldova.

Ruta Cucuteni-Trypillia ar putea fi extinsă în România, Republica Moldova și Ucraina

O temă importantă a conferinței din acest an este extinderea transnațională a Rutei Cucuteni-Trypillia, între România, Republica Moldova și Ucraina.

La discuții vor participa reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Republicii Moldova, ai unei agenții de dezvoltare regională din Ucraina și ai ADR Nord-Est.

În paralel, vor fi prezentate exemple de rute culturale certificate din Olanda și Turcia, precum și cazul Viscri, sat UNESCO, ca model de integrare a patrimoniului local într-un produs turistic cu vizibilitate internațională.

Infotrip pentru promovarea județului Vaslui

După Gala din 23 septembrie, ADR Nord-Est va organiza, în perioada 24-25 septembrie, un infotrip dedicat promovării potențialului turistic al județului Vaslui.

La acesta vor participa jurnaliști de turism, Organizații de Management al Destinației din afara regiunii și agenții de turism de incoming. Participarea se face separat, pe bază de invitație.

Gala propriu-zisă se încheie cu decernarea premiilor de excelență în turism „Descoperă Nord-Est” și un spectacol susținut de ansambluri folclorice din județul Vaslui.