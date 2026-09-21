Achiziție pe piața medicamentelor: Dr.Max preia 18 farmacii Marcos Provit (Evofarm)

Consiliul Concurenței a anunțat luni că a autorizat tranzacția prin care lanțul de farmacii Dr.Max intenționează să preia 18 farmacii Marcos Provit (Evofarm), conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Dr.Max SRL activează pe piața comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice. Firma face parte din grupul controlat de Penta Investments Limited, un grup de investiții specializat în investiții pe termen lung.

În România, grupul Penta, înființat în 1994, este activ, în principal, în sectorul farmaceutic și cel al jocurilor de noroc. Grupul se concentrează pe investiții pe termen lung în sănătate, servicii financiare, producție, retail, media și dezvoltare imobiliară, fiind implicat în industria de sănătate din 2002.

Cele 18 farmacii achiziționate desfășoară activitate în județele Sibiu, Vrancea, Galați, Brașov și Ilfov.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, conform Consiliului Concurenței.

Firma Marcos Provit, cu o istorie de peste 13 ani, operează brandul de farmacii Evofarm, fiind deținută de Marius Gabriel Neagu și Andrei Isac.

Brandul Evofarm a luat naștere în 2017, anterior farmaciile funcționând sub denumirea de Marcos Provit. În prezent, firma are o rețea de 152 de farmacii în 15 județe din țară.

În 2022, Marcos Provit a anunțat că achiziționează integral lanțul de circa 20 de farmacii Polisano Pharma de la familia Vonica, conform Profit.ro. În 2023, grupul Evofarm, cu sediul central la Buzău, a preluat 22 de unități ale firmei Farmacia de la Țară SRL, localizate în județele Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Potrivit celor mai recente date raportate, Marcos Provit SA a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 317,1 milioane de lei. Compania avea 416 angajați și a raportat o pierdere de 18,9 milioane de lei.