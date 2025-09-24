OpenAI (ChatGPT) și colosul IT SAP colaborează pentru inteligență artificială în sectorul public din Germania

Compania de inteligență artificială OpenAI, dezvoltatoare a „robotului” ChatGPT, alături de colosul german SAP și compania Microsoft, lansează „OpenAI pentru Germania”.

Parteneriatul va aduce expertiza SAP în aplicații enterprise și tehnologia AI de vârf a OpenAI în sectorul public din Germania, explică firma AI într-un anunț.

„OpenAI for Germany” va fi susținut de filiala SAP Delos Cloud, care rulează pe tehnologia Microsoft Azure, iar colaborarea va permite angajaților din sectorul public german să utilizeze inteligența artificială în siguranță și în mod responsabil, respectând standarde „stricte” de suveranitate, de securitate și de legalitate a datelor.

Colaborarea va fi lansată în anul 2026 și va presupune ajutarea angajaților din guvernele, administrațiile și instituțiile de cercetare germane să-și accelereze munca zilnică. De asemenea, aceasta va servi ca „piatră de temelie” pentru dezvoltarea de aplicații personalizate și integrarea agenților cu inteligență artificială în fluxurile de lucru existente.

Colosul german SAP a anunțat că vrea să extindă infrastructura Delos Cloud la 4000 de GPU-uri pentru sarcini de lucru AI. În funcție de cerere, compania vrea să investească în continuare în capabilități AI aplicate în Germania.