OpenAI cumpără un startup de inteligență artificială pentru Mac

OpenAI, firma de inteligență artificială care dezvoltă ChatGPT, Sora și altele, cumpără un startup care dezvoltă o interfață de limbaj natural pentru dispozitivele Mac.

Suma pentru care startup-ul Software Applications Incorporated, producătorul interfeței Sky, a fost cumpărat nu a fost făcută publică. În urma tranzacției, angajații care lucrează la Sky vor intra în echipa OpenAI, iar firma AI va prelua „integrarea profundă MacOS” și experiența de creare de produs pentru ChatGPT, a explicat OpenAI.

„Construim un viitor în care ChatGPT nu răspunde doar la solicitările tale, ci te ajută să duci lucrurile la bun sfârșit. Integrarea profundă a Sky cu Mac accelerează viziunea noastră de a aduce AI direct în instrumentele pe care oamenii le folosesc în fiecare zi”, a declarat Nick Turley, vicepreședinte și șef ChatGPT.

„Întotdeauna ne-am dorit ca computerele să fie mai puternice, personalizabile și intuitive. Cu LLM-uri, putem în sfârșit să punem piesele împreună. De aceea am creat Sky, o experiență AI care plutește pe desktop pentru a te ajuta să gândești și să creezi. Suntem încântați să ne alăturăm OpenAI pentru a aduce această viziune la sute de milioane de oameni”, a spus Ari Weinstein, co-fondator și CEO, Software Applications Incorporated.

Un fond de investiții asociat cu Sam Altman, directorul general OpenAI, a deținut o investiție pasivă în startup înaintea anunțului, a mai spus compania de inteligență artificială. Tranzacția a fost condusă de Nick Turley, șeful ChatGPT, și Fidji Simo, director de aplicații la OpenAI, și aprobată de comitetele independente de tranzacții și audit ale consiliului de administrație.

Startup-ul Software Applications Incorporated a fost fondat în anul 2023 de trei foști ingineri Apple, Ari Weinstein, Conrad Kramer și Kim Beverett. Cei trei au lucrat înainte la aplicația „Apple Shortcuts”, de automatizare a sarcinilor, după ce Workflow, fondată anterior de Weinstein și Kramer, a fost cumpărată în anul 2017, potrivit The Verge. Firma a strâns 6,5 milioane dolari finanțare în urma unei runde de tip Seed, conform datelor de pe Crunchbase.

Produsul dezvoltat de startup, Sky, nu a fost lansat publicului, dar este conceput pentru a lucra alături de utilizatori pe tot parcursul zilei, în timp ce folosesc aplicații pe computer; acesta scrie, planifică, poate coda și multe altele.