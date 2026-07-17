Producătorul de telefoane OnePlus își ajustează activitatea în Europa și America de Nord, anunțând că nu va mai lansa produse noi, dar OPPO va continua să ofere suport post-vânzare, actualizări software și patch-uri de securitate, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

„În urma unei evaluări atente, OnePlus nu va mai lansa produse noi în Europa și America de Nord. Drepturile și interesele utilizatorilor existenți, inclusiv suportul post-vânzare, actualizările software și patch-urile de securitate, vor continua să fie pe deplin protejate”, au declarat reprezentanții OnePlus.

„Pentru a consolida în continuare resursele și a îmbunătăți sinergia strategiei globale de produs, realme se va concentra pe piețele externe și nu va mai lansa produse noi în China. Planul de produse OnePlus în China rămâne neschimbat. Atât realme, cât și OnePlus vor continua să ofere utilizatorilor experiențe premium de gaming și performanță”, au transmis oficialii OPPO.

OPPO spune că activitatea brandului în Europa rămâne stabilă, cu o direcție puternică de inovație în segmentul flagship premium. Compania este ferm angajată să susțină utilizatorii OnePlus din Europa și să asigure continuitatea serviciilor și a experienței de produs.

Înfiinţată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, OnePlus s-a remarcat ca un producător de smartphone-uri cu Android care oferă un bun raport preţ - performanţă.

În 2020, Pei a plecat de la OnePlus pentru a înfiinţa Nothing.