Skip to content

Producătorul chinez de telefoane OnePlus ar putea ieși din Europa

Producătorul chinez de telefoane OnePlus ar putea ieși din Europa
Sursă: © RobertWei | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Producătorul chinez de smartphone-uri OnePlus este aşteptat să anunţe în curând ieşirea de pe piaţa europeană, din cauza situaţiei dificile create pe piaţă de companiile de inteligenţă artificială, potrivit News.ro.

Conform surselor citate de Bloomberg, compania chineză ar fi luat această decizie în urma scumpirii masive a componentelor, care a dus la creşterea preţurilor de vânzare, determinând reducerea cererii.

Ca parte a unui efort de reorganizare al Oppo, care deţine OnePlus, acesta din urmă va ieşi nu doar din Europa, ci şi din alte două pieţe importante: SUA şi India.

Înfiinţată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, OnePlus s-a remarcat ca un producător de smartphone-uri cu Android care oferă un bun raport preţ - performanţă.

În 2020, Pei a plecat de la OnePlus pentru a înfiinţa Nothing.

Conform analiştilor, anul acesta se aşteaptă ca livrările de smartphone-uri să scadă cu 13% tocmai din cauza creşterii preţurilor de vânzare şi a costurilor tot mai mari cu componentele.

Oppo este una dintre companiile care a resimţit cel mai tare aceste efecte, suferind în al doilea trimestru un declin procentual de două cifre.

Afaceri

magazin-imagine generică

60-70% din produsele unui comerciant generează doar 5% din vânzări. Ce trebuie să știe magazinele românești (analiză)

A scăzut numărul microîntreprinderilor din România. Câte firme au ieșit din regimul fiscal față de anul-record 2022

x-twitter

UE aprobă planul de măsuri al platformei X (fosta Twitter) pentru creşterea transparenţei

inteligenta artificiala

Aproape 4 din 10 IMM-uri românești folosesc inteligența artificială. Unde utilizează firmele AI și care este principala lor temere

atac cibernetic

Atac cibernetic la Cadastru:  „Cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”

Startup-urile românești pot primi până la 250.000 EUR, fără cofinanțare. Cât din firmă trebuie să cedeze în schimb

Program pentru liceeni si studenti 2023

Ai aflat că datele firmei au fost compromise. Ce trebuie să faci în primele 24 de ore, potrivit DNSC