Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, investește împreună cu israelienii de la Hagag într-un ansamblu imobiliar din București

Cosmin Olaroiu
Cosmin Olaroiu Sursă: © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

Antrenorul român Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, investește într-un ansamblu imobiliar proiectat în zona Obor din București, alături de dezvoltatorul israelian Hagag.

Potrivit Profit.ro, Olăroiu și grupul Hagag au semnat un parteneriat prin care vor dezvolta împreună proiectul rezidențial H East Residence, format din 7 blocuri cu 568 de apartamente și 824 de locuri de parcare, plus o zonă comercială de aproximativ 5.000 mp. 

Cosmin Olăroiu participă în proiect cu terenurile fostei fabrici comuniste Izolatorul, situate în Șoseaua Electronicii din Sectorul 2 al Capitalei. Terenurile respective, care vor găzdui proiectul H East Residence, însumează aproape 9.400 de metri pătrați și au fost evaluate la circa 6,8 milioane de euro, conform Profit.ro.

Fabrica de izolații a fost privatizată prin metoda MEBO, în anii ’90, Olăroiu cumpărând apoi societatea. În 2017, clădirile au fost demolate, pentru dezvoltări imobiliare ulterioare.

Contribuind cu aceste terenuri, antrenorul român, care trăiește în Emiratele Arabe Unite, a preluat jumătate din noul business imobiliar H East Residence, printr-o majorare de capital.

Olăroiu antrenează echipa națională de fotbal a Emiratelor Arabe Unite începând din aprilie 2025. El este ajutat de antrenorii secunzi Gheorghe Caramarin și Cătălin Necula. Olăroiu are aici un salariu de 6 milioane de dolari pe an, conform Golazo.

Anterior, el a antrenat și echipele de club emirateze Sharjah, Al Ahli și Al Ain. De asemenea, Cosmin Olăroiu a antrenat echipe din Arabia Saudită, Qatar și China. În perioada 2005–2007, Cosmin Olăroiu a fost antrenorul echipei Steaua București (actuala FCSB), pe care a dus-o până în semifinalele Cupei UEFA 2005–2006.

