„Nu, nu vrem să ne vindem” – patronul unei afaceri românești cu venituri de 62 de milioane EUR pe an și 500 de angajați

Antreprenorul timișorean Horia Cardoș, fondatorul și acționarul majoritar al grupului de firme Agroland, activ în comerțul cu inputuri agricole și în agricultură, a declarat că el și familia sa nu doresc să-și vândă afacerile, respingând ofertele primite anterior din partea unor fonduri de investiții. Grupul a ajuns la venituri anuale de 62 de milioane de euro și are peste 500 de angajați.

Cardoș a fost prezent în Capitală cu ocazia aniversării a 4 ani de la listarea companiilor Agroland Business System și Agroland Agribusiness pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Întrebat de StartupCafe, el a precizat că, înainte de listarea pe AeRO, în 2021, a fost abordat de mai multe fonduri de investiții interesate să cumpere părți din afacerea sa.

„Au fost multe discuții cu diverse fonduri înainte de 2021. Am fost reticenți atunci, la fel cum suntem și acum, deoarece considerăm că suntem abia la început. Am pus bazele și lucrăm pentru a construi un grup valoros. Am refuzat acele oferte; niciuna nu a ajuns la o propunere fermă, pentru că nu eram interesați. Așa am ajuns la Bursă, unde, din perspectiva antreprenorului, ai o libertate mai mare de a-ți pune planurile în aplicare, comparativ cu atragerea unui fond de investiții în companie”, a explicat omul de afaceri timișorean.