OFICIAL Decontul precompletat RO e-TVA, actualizat cu noile cote majorate

Ordinul ANAF prin care se actualizează modelul și conținutul formularului Decont precompletat RO e-TVA, ca urmare a majorării cotelor de TVA de la 1 august 2025, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Ordinul nr. 2351 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3775/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decont precompletat RO e-TVA”.

Amintim că prin Legea nr. 141/2025 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 21% și s-a stabilit o singură cotă redusă, de 11%. De asemenea, pentru livrarea de locuințe persoanele fizice și pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului ipe care sunt construite către primării, s-au prevăzut dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică cota redusă de 9% până la data de 31 iulie 2026, în condițiile prevăzute de lege.

Modificarea Decontului precompletat RO e-TVA vine după ce ANAF a modificat în luna septembrie și Formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată.

Vezi Ordinul ANAF nr. 2351/2025 privind Decontul precompletat RO e-TVA:

Anumite sancțiuni la RO e-TVA, amânate din nou

Anumite sancțiuni legate de sistemul RO e-TVA au fost suspendate din nou, urmând să se aplice acum de la 1 ianuarie 2026, potrivit unei Ordonanțe ce a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial în luna august.

Astfel, contribuabilii trebuie să știe că de la 1 ianuarie 2026:

cei care nu transmit un răspuns în termen de 20 de zile de la primirea Notificării de conformare e-TVA riscă amenzi între 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de categoria în care se încadrează.

nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor pentru clarificarea diferențelor între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată.

se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în cel puțin una dintre următoarele situații:

- a) nu transmit răspunsul la Notificarea de conformare RO e-TVA;

- b) există diferențe semnificative și nu au fost transmise informații și date complete și/sau concludente ca răspuns la «Notificarea de conformare RO e-TVA», ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite și concomitent existența riscului unor fapte de evaziune fiscală. Prin diferențe semnificative se înțeleg valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

Potrivit Ordonanței 22/2025, în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sancțiunile se suspendă, de asemenea, până la data de 31 decembrie 2025.