OFICIAL RO e-TVA: Sancțiunile au fost amânate din nou. Când intră în vigoare și ce trebuie să știe firmele 

Anumite sancțiuni legate de sistemul RO e-TVA au fost suspendate din nou, urmând să se aplice acum de la 1 ianuarie 2026, potrivit unei Ordonanțe ce a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută.

Este vorba despre Ordonanța nr. 22/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Aceasta prevede că anumite sancțiuni legate de e-TVA se amână până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, contribuabilii trebuie să știe că de la 1 ianuarie 2026:

cei care nu transmit un răspuns în termen de 20 de zile de la primirea Notificării de conformare e-TVA riscă amenzi între 1.000 și 10.000 de lei, în funcție de categoria în care se încadrează.

nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor pentru clarificarea diferențelor între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată.

se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA și dacă se regăsesc în cel puțin una dintre următoarele situații:

- a) nu transmit răspunsul la Notificarea de conformare RO e-TVA;

- b) există diferențe semnificative și nu au fost transmise informații și date complete și/sau concludente ca răspuns la «Notificarea de conformare RO e-TVA», ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite și concomitent existența riscului unor fapte de evaziune fiscală. Prin diferențe semnificative se înțeleg valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minimum 5.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

Potrivit Ordonanței 22/2025, în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sancțiunile se suspendă, de asemenea, până la data de 31 decembrie 2025.

Sancțiunile au mai fost amânate anterior

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, aceste sancțiuni au mai fost amânate anterior, fiind practic în vigoare de doar câteva săptămâni.

Aplicarea sancțiunilor legate de sistemul RO e-TVA a fost amânată până la 1 iulie 2025, prin OUG nr. 138/2024 adoptată la finalul anului trecut. Ordonanța de urgență a introdus, de asemenea, mai multe modificări fiscale ce vizează sistemele digitale gestionate de ANAF, precum RO e-Factura, RO e-TVA și RO e-Transport.

Aceasta a stabilit, în ceea ce privește sistemul e-TVA, amânarea de la 1 ianuarie la 1 iulie 2025 a obligației contribuabililor de a transmite rezultatul verificărilor asupra diferențelor comunicate de ANAF prin Notificarea de conformare RO e-TVA.

Pentru persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, această obligație trebuia să se aplice începând cu 1 august 2025.

Totodată, a fost amânată și aplicarea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestei obligații. Decizia a venit în urma solicitărilor repetate din partea mediului de afaceri.

Decontul precompletat RO e-TVA. Ce trebuie să știe firmele

Decontul precompletat RO e-TVA s-a implementat începând cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Acesta se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF.

În situația în care se identifică diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA (P300ETVA) și valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată (D300), ANAF va trebui să notifice contribuabilul printr-o Notificare de conformare RO e-TVA.

Firmele vor trebui răspundă la Notificarea de conformare RO e-TVA în termen de 20 de zile de la data primirii ei, responsabilitate care va deveni obligatorie, conform OG nr. 22/2025, de la 1 ianuarie 2026.

