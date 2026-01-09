Informare ANAF pentru firme: Înregistrarea în scopuri de TVA. Luni, 12 ianuarie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman informează firmele și alți contribuabili înregistrați în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire și care vor să fie scoși din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, că luni, 12 ianuarie, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale.

Potrivit AJFP Teleorman, 12 ianuarie, este termenul pentru depunerea următoarelor formulare:

Formularul 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;

Formularul 016 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”;

Formularul 020 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”;

Formularul 030 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal”;

Formularul 040 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice”;

Formularul 070 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

sau

Formularul electronic 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.

Amintim că Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie 2026, în care sunt enumerate formularele pe care trebuie să le depună în prima lună firmele, persoanele fizice și alți contribuabili.

Vezi AICI calendarul ANAF.

---

