Skip to content

Informare ANAF pentru firme: Înregistrarea în scopuri de TVA. Luni, 12 ianuarie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Informare ANAF pentru firme: Înregistrarea în scopuri de TVA. Luni, 12 ianuarie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Teleorman informează firmele și alți contribuabili înregistrați în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire și care vor să fie scoși din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, că luni, 12 ianuarie, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale.

Potrivit AJFP Teleorman, 12 ianuarie, este termenul pentru depunerea următoarelor formulare:

  • Formularul 010 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”;
  • Formularul 016 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”;
  • Formularul 020 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”;
  • Formularul 030 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal”;
  • Formularul 040 ”Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice”;
  • Formularul 070 ”Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

sau

  • Formularul electronic 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”.

Amintim că Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie 2026, în care sunt enumerate formularele pe care trebuie să le depună în prima lună firmele, persoanele fizice și alți contribuabili. 

Vezi AICI calendarul ANAF.

---

Citește și:

Taxe

Înregistrarea fiscală ca plătitor de salarii pentru punctele de lucru cu cel puțin un salariat: „Este absurd”. Situația semnalată de un cunoscut expert contabil 

Taxe 2026: Măsurile introduse prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal) încep să funcționeze ca un „test de rezistență” aplicat mediului privat

Riscul declarării inactivității din 1 ianuarie 2026. Explicații de la două specialiste

Informare ANAF 2026: Noi modificări referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru

Vasile Tiple

Avertisment TechAngels: Procedurile guvernamentale riscă să transforme aproape orice startup tech într-un caz „sensibil”. Măsurile propuse de investitorii români

Declaratia Unica 2026 ANAF

Declarația Unică 2026: ANAF a publicat formularul 212 pentru completare online direct în browser, privind PFA, crypto, chirii etc. S-a dat și ordinul ANAF cu procedura pentru DU precompletată

Romania_steag_investitii

Investitori semi-profesionali și fonduri de investiții alternative pe SRL, în România (proiect de lege oficial)

Radu Savopol (5 to go): „Vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21% / Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli” 