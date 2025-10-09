Skip to content

e-TVA: ANAF schimbă decontul precompletat de TVA, ca urmare a majorării cotelor

ANAF a lansat, joi, în consultare publică un proiect de ordin pentru modificarea modelului şi conţinutului formularului „Decont precompletat RO e-TVA", ca urmare a majorării cotelor de la 1 august 2025. 

Conform art.II pct. 38 din Legea nr. 141/2025, începând cu data de 1 august 2025, cota standard de TVA s-a majorat de la 19% la 21% și s-a stabilit o singură cotă redusă, de 11%.

De asemenea, potrivit art.III, pentru livrarea de locuințe către persoanele fizice și pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite către primării, se aplică cota redusă de 9% până la data de 31 iulie 2026, în condițiile expres prevăzute de lege, prin dispoziții tranzitorii. 

Ca atare, ANAF a făcut un nou model al formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cu instrucțiuni de completare adaptate noilor prevederi legale.

Întrucât modelul formularului "Decont precompletat RO e-TVA", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3775/2024, are structura formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, este necesară și modificarea formularului "Decont precompletat RO e-TVA", pentru evidențierea noilor cote de TVA.

Anexa - model Decont precompletat RO e-TVADescarcă

