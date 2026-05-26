OFICIAL AFI România cumpăra 6 centre comerciale cu aproape 282 milioane EUR

Grupul israelian AFI achiziționează în România șase centre comerciale din portofoliul MAS Property Holding, parte a grupului sud-african MAS PLC, într-o tranzacție estimată la 281,8 milioane EUR.

Cele 6 parcuri de retail au o suprafață totală închiriabilă (GLA) de 126.000 mp și sunt localizate în mai multe zone ale țării - Baia Mare, Bârlad, Ploiești, Roman, Sfântu Gheorghe și Zalău, potrivit PeliPartners, care a asistat AFI România în achiziție.

Prin achiziția celor 6 mall-uri de la MAS, AFI își consolidează masiv rețeaua de centre comerciale din România, unde deține deja AFI Cotroceni, AFI Ploiești și AFI Brașov.

MAS Real Estate, compania care a vândut activele, este unul dintre investitorii importanți activi pe piața imobiliară din Europa Centrală și de Est. Potrivit Profit.ro, tranzacția reprezintă cea mai mare vânzare de mall-uri semnată până acum în România. Amintim că sursa citată estimase inițial tranzacția la aproape 394 milioane EUR.

Publicația mai notează că acordul vine după mai multe luni de negocieri și într-un context în care activele comerciale mari au redevenit atractive pentru investitori, pe fondul revenirii consumului și al traficului din centrele comerciale.