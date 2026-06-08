Crypto 2026: Bitcoin a scăzut la cel mai mic nivel din octombrie 2024 (analiză)

Criptomoneda Bitcoin a scăzut la 59.100 de dolari săptămâna trecută, atingând cel mai scăzut nivel din octombrie 2024. Un analist pentru o platformă de tranzacționare explică, într-o analiză trimisă, luni, StartupCafe.ro, ce a dus la această scădere.

Factori ca ieșirile continue de capital din ETF-urile bitcoin de tip spot, lichidarea pozițiilor lungi pe contracte futures perpetue cu efect de levier și o deteriorare generală a sentimentului pieței par să fi contribuit la această scădere, consideră analistul eToro, Simon Peters.

Un bitcoin valorează, la momentul transmiterii știrii, aproximativ 63.460 dolari, potrivit Coinmarketcap.

Redăm analiza lui Simon Peters:

ETF-urile bitcoin de tip spot s-au confruntat cu o presiune semnificativă de vânzare în ultimele săptămâni, înregistrând ieșiri nete de peste 4,7 miliarde dolari de la jumătatea lunii mai. De asemenea, acestea au înregistrat recent 13 zile consecutive de ieșiri, cea mai lungă serie de la lansarea lor.

În cazul contractelor perpetue pe bitcoin, poziții lungi în valoare de peste 2 miliarde dolari au fost lichidate începând cu 1 iunie, evidențiind amploarea procesului de reducere a instrumentelor de levier de pe piața criptoactivelor.

Sentimentul s-a deteriorat, de asemenea, în special în ceea ce privește perspectivele macroeconomice, la care bitcoinul a fost întotdeauna sensibil. După câteva luni de rate ale inflației peste țintă și îngrijorări legate de prețurile ridicate ale petrolului, piețele încep acum să ia în calcul posibilitatea unor majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală până la sfârșitul anului. Acest lucru ar putea constitui un obstacol pentru prețurile bitcoin în viitor.

Datele privind indicele prețurilor de consum din SUA urmează să fie publicate marți. O valoare mai mare decât cea așteptată ar putea afecta și mai mult sentimentul pieței și ar putea întări scenariul unei „majorări a ratei dobânzii de către Fed”.

CELE MAI IMPORTANTE EVOLUȚII

A fost o săptămână extrem de dificilă pe piața criptoactivelor, bitcoin înregistrând o scădere de peste 13%, iar multe altcoins pierzând mult mai mult.

Cu toate acestea, $WLD a reușit să depășească performanța pieței în ansamblu, înregistrând o creștere de 23% săptămâna trecută, pe fondul acumulărilor efectuate de investitori în perspectiva unei schimbări majore a tokenomicii programate pentru sfârșitul lunii iulie.

Rata zilnică de eliberare a tokenurilor Worldcoin urmează să scadă cu 43%, de la 5,1 milioane WLD la 2,9 milioane WLD, creând așteptări privind o creștere mai redusă a ofertei în viitor.

Un consorțiu format din mai multe mari bănci americane va lansa o rețea de depozite tokenizate în 2027

Conform unui raport publicat de The Wall Street Journal, un grup de mari bănci americane intenționează să lanseze o rețea de depozite tokenizate încă din prima jumătate a anului 2027.

Se preconizează că rețeaua va fi operată de The Clearing House, o companie de plăți din sectorul privat deținută de un consorțiu de bănci americane de top, printre care JP Morgan, Citibank, Bank of America și Wells Fargo.

Noua inițiativă ar permite ca depozitele băncilor comerciale să fie reprezentate digital pe o infrastructură bazată pe blockchain, facilitând decontarea plăților mai rapidă și mai eficientă, rămânând totodată în cadrul sistemului bancar reglementat.

Implicarea unora dintre cele mai mari bănci din Statele Unite evidențiază acceptarea în creștere a tehnologiei blockchain în cadrul sectorului financiar tradițional. Deși rețeaua propusă se concentrează pe modernizarea infrastructurii bancare mai degrabă decât pe susținerea directă a criptoactivelor, această evoluție constituie o dovadă suplimentară că sistemele financiare bazate pe tehnologia blockchain devin o parte din ce în ce mai importantă a peisajului financiar global.