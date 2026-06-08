Compania aeriană Wizz Air, prezentă și în România, va integra internet Starlink la bord din 2027

Compania aeriană originară din Ungaria Wizz Air, prezentă și în România, a anunțat că va integra serviciul de internet prin satelit Starlink, deținut de Elon Musk, pentru întreaga sa flotă începând de anul viitor, potrivit Reuters.

Firma cunoscută pentru zboruri ultra-low-cost nu a dezvăluit termenii acordului cu firma de sateliți.

„Călătoriile ultra-ieftine au fost întotdeauna despre a face oportunitățile accesibile pentru mai mulți oameni. În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să aleagă între tarife accesibile și internet de încredere la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, munca și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare colaborând cu Starlink pentru a aduce beneficii maxime Wizz Air! Let’s WIZZ!”, a spus Ian Malin, Director Comercial la Wizz Air.

Pasagerii zborurilor operate de Wizz vor avea parte de conexiune la internet de mare viteză, fiabil și cu latență scăzută la bord, scrie compania pe site-ul oficial.

Anunțul Wizz Air vine în contextul în care SpaceX, compania-mamă a Starlink, este așteptată să se listeze la bursă la sfârșitul acestei săptămâni. Oferta publică (IPO) pe care vrea s-o facă firma lui Musk ar evalua SpaceX la 1.750 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.