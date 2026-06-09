5 to go a avut cea mai bună lună din istoria rețelei: vânzări de 7 milioane EUR, 770 de cafenele și investiții de peste 500.000 EUR în Bulgaria

Lanțul de cafenele 5 to go anunță că luna mai 2026 a fost cea mai bună din istoria companiei, cu vânzări de 7 milioane de euro și zile în care peste 100.000 de clienți au trecut pragul cafenelelor din România. Rețeaua a ajuns la 770 de locații, după 45 de deschideri realizate de la începutul anului, iar până la finalul lui 2026 mai sunt programate alte 45 de unități, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

După un început de an dificil pentru piața HoReCa, marcat de costuri mai mari și un trafic mai redus în primele luni, compania spune că sezonul de primăvară a schimbat dinamica vânzărilor.

În primele cinci luni din 2026, rețeaua de franciză a înregistrat o creștere de 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce divizia de retail a crescut cu 40%.

Radu Savopol: „Luna mai a adus cele mai bune rezultate din istoria rețelei”

Radu Savopol, cofondator 5 to go

„Primele două luni din 2026 nu au fost cele mai bune pentru 5 to go, iar la acest lucru au contribuit mai mulți factori, inclusiv vremea nefavorabilă, care a dus la un trafic mai scăzut în locații. În schimb, sezonul de primăvară a fost mult mai dinamic, iar luna mai a adus cele mai bune rezultate din istoria rețelei. Pentru noi, direcția rămâne de consolidare și accelerare în România, cu obiectivul de a ajunge la 1.000 de locații, și dezvoltarea accelerată a piețelor externe”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Potrivit acestuia, extinderea externă presupune adaptarea conceptului la specificul fiecărei piețe.

Savopol a menționat că, în Bulgaria, trecerea la euro a venit cu majorări de costuri și o inflație mai ridicată, ceea ce obligă compania să ajusteze modelul de business.

Bulgaria, principala direcție de investiții externe

Pe piețele internaționale, 5 to go este prezent în Bulgaria, Republica Moldova și Irlanda.

Cea mai mare parte a investițiilor externe din acest an este direcționată către Bulgaria, unde compania a alocat peste 500.000 de euro pentru dezvoltarea rețelei.

Până la sfârșitul lunii iunie, brandul estimează că va avea opt cafenele operaționale în Ruse, Sofia, Varna și Nisipurile de Aur, iar obiectivul pentru finalul anului este atingerea pragului de 15 unități.

În paralel, compania urmărește deschiderea a trei locații în Irlanda și opt în Republica Moldova, dezvoltarea urmând să fie calibrată în funcție de particularitățile fiecărei piețe și de comportamentul consumatorilor locali.

Birou regional la Cluj și ținta de 100 de noi locații în România

Pe piața locală, 5 to go și-a păstrat obiectivul de a deschide 100 de noi cafenele în 2026, cu accent pe consolidarea prezenței în nord-vestul țării. Din această primăvară, compania operează un birou regional de franciză la Cluj, care oferă suport operațional și programe de training pentru francizați.

Tot în Cluj funcționează și cea de-a doua Academie 5 to go, destinată pregătirii angajaților și partenerilor din rețea.

Matcha, produse de brutărie și concept inspirat de espresso barurile italiene

În prima parte a anului, compania a lansat în București trei concepte noi: Atelier Matcha, 5 to go Bakery și Caffe Centrale.

Acestea vizează segmente diferite de consum, de la produsele pe bază de matcha și alternative vegetale până la zona de bakery și experiența inspirată de espresso barurile italiene.

Potrivit companiei, proiectele sunt încă în fază de testare și ar putea deveni linii de business distincte în cadrul grupului.

Prin rezultatele din primele cinci luni ale anului, 5 to go își continuă strategia axată pe extinderea rețelei din România, consolidarea prezenței externe și dezvoltarea unor concepte noi adaptate schimbărilor din comportamentul de consum.











