BlackRock pregătește un ETF spațial care va putea cumpăra acțiuni ale noilor companii listate la bursă în doar câteva zile. Miza: viitoarele IPO-uri de tip SpaceX

BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, cu aproximativ 12.500 de miliarde de dolari în administrare, pregătește un nou ETF dedicat industriei spațiale, care va putea introduce în portofoliu companii nou listate la bursă la numai 10-30 de zile după IPO. Mișcarea vine într-un moment în care piața se pregătește pentru una dintre cele mai mari listări din istorie, cea a SpaceX, evaluată la aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, potrivit Reuters și Bloomberg.

Valul de IPO-uri mari începe să schimbe regulile investițiilor pasive

Noul iShares Space Technologies UCITS ETF este destinat investitorilor europeni și va avea o particularitate rar întâlnită: accesul rapid la companiile care tocmai au intrat pe bursă, fără a mai aștepta luni întregi până la următoarele reechilibrări ale indicilor bursieri, a relatat Bloomberg.

Decizia apare pe fondul așteptărilor legate de o serie de listări importante ale unor companii private din tehnologie și spațiu.

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, intenționează să se listeze pe Nasdaq pe 12 iunie, într-o ofertă care ar putea atrage 75 de miliarde de dolari și ar evalua compania la circa 1.750 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

În paralel, Nasdaq, MSCI și FTSE Russell și-au modificat sau adaptat regulile pentru a permite includerea mai rapidă a unor companii foarte mari în indicii bursieri.

Reuters notează că fonduri care urmăresc indicii MSCI administrează aproximativ 5.790 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că o includere rapidă a SpaceX ar putea genera fluxuri importante de capital.

În schimb, S&P Dow Jones Indices a decis să păstreze regulile actuale, care impun o perioadă de așteptare de cel puțin un an înainte ca o companie nou listată să poată intra în S&P 500.

De ce contează pentru startup-uri și fondatori

Pentru antreprenorii care construiesc companii cu ambiții globale, apariția unor astfel de produse financiare arată că ecosistemul bursier începe să se adapteze la noua generație de companii private evaluate la sute de miliarde sau chiar peste un trilion de dolari.

Publicația Financial Times arată că valul de mega-IPO-uri ale unor companii precum SpaceX, Anthropic sau OpenAI obligă administratorii de indici și industria ETF-urilor să regândească modul în care sunt integrate aceste companii în piețele financiare.

În locul unui model construit pentru companii care deveneau publice la evaluări mult mai mici, piața încearcă acum să găsească modalități prin care investitorii să poată avea acces mai rapid la noii giganți tehnologici.

Europa încearcă să prindă noua cursă spațială

Potrivit ETF Stream, BlackRock și WisdomTree au depus încă din primăvară documentația pentru lansarea unor ETF-uri dedicate economiei spațiale în Europa.

StartupCafe a scris anterior că BlackRock a discutat o investiție cuprinsă între 5 și 10 miliarde de dolari în IPO-ul SpaceX, unul dintre cele mai mari debuturi bursiere din istorie.

Fondurile sunt concepute pentru a investi în companii implicate în comunicații prin satelit, infrastructură spațială, lansatoare și alte tehnologii asociate economiei spațiale, o industrie despre care analiștii estimează că va continua să atragă investiții importante în următorii ani.

Astfel, noul ETF pregătit de BlackRock nu reprezintă doar încă un produs tematic, ci și un semnal că următoarea generație de companii private foarte mari începe să influențeze inclusiv regulile după care funcționează investițiile pasive la nivel global.



























