Mutarea de 180 de milioane de euro a Europei: reconstrucția cloud-ului suveran începe acum

Arhitectura cloud a Europei este remodelată din temelii, dar rămân întrebări cheie cu privire la locul unde sunt stocate datele și cine controlează infrastructura.

GITEX AI EUROPE reunește companiile globale care modelează viitorul cloud și AI al Europei – cu IONOS și Trend Micro dezvăluind soluții gata de lansare pe piață care îndeplinesc acest mandat.

Când Comisia Europeană a estimat că 91% din sarcinile de lucru ale companiilor vor migra în cloud până în 2028, a semnalat un continent pregătit să facă o mutare la scară largă. Întrebarea mai interesantă, cea care îi aduce împreună pe arhitecții de cloud, liderii în securitate cibernetică și cumpărătorii din mediul de afaceri la GITEX AI EUROPE din Berlin anul acesta, nu este dacă întreprinderile ar trebui să migreze, ci cum să-și construiască autonomia și în ce condiții.

GITEX AI EUROPE are loc între 30 iunie - 1 iulie 2026 la Messe Berlin, adunând peste 800 de companii și startup-uri, 500 de investitori și 120 de vorbitori din peste 100 de țări, marcând una dintre cele mai concentrate participări tehnologice internaționale văzute în Berlin.

Organizat de inD, organizatorii globali ai GITEX - cel mai mare eveniment de tehnologie și AI din lume, și susținut de Departamentul Senatului din Berlin pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice, precum și de Berlin Partner for Business and Technology, evenimentul sosește într-un moment definitoriu pentru ambițiile Europei în materie de infrastructură digitală, suveranitatea aflându-se în centrul discuțiilor de afaceri și de politici publice.

Proprietate, nu geografie

O concepție greșită frecventă este aceea că stocarea datelor pe un server european înseamnă că acestea sunt protejate de legislația europeană. Potrivit Dr. Andreas Nauerz, Director de Produs la IONOS - unul dintre cei mai mari furnizori de cloud și hosting din Europa - suveranitatea este determinată nu doar de locația fizică a unui centru de date, ci de cine deține furnizorul și unde are sediul compania.

Furnizorii globali pot opera infrastructură în interiorul Europei, dar pot fi în continuare supuși legislației sediului lor central, creând o tensiune cu GDPR pe care niciun acord contractual nu o poate rezolva. „Suveranitatea merge dincolo de conformitatea cu GDPR: necesită control tehnologic asupra stivei cloud, standarde deschise și o interoperabilitate autentică”, a subliniat Dr. Nauerz.

Dr. Andreas Nauerz, Director de Produs la IONOS

Argumentul are cel mai puternic impact în sectoarele reglementate, cum ar fi serviciile financiare sub egida Legii privind reziliența operațională digitală (DORA), precum și sănătatea și infrastructura critică supuse Directivei NIS-2 (Securitatea Rețelelor și a Informațiilor), unde companiile gestionează proprietăți intelectuale (IP) sensibile sau sarcini de lucru adiacente statului.

IONOS va folosi GITEX AI EUROPE pentru a demonstra cum arată suveranitatea în practică: infrastructură cloud și soluții AI construite pe baze cu adevărat europene, concepute pentru a oferi companiilor scalabilitate reală, securitate și control complet asupra datelor.

Când cloud-ul întâlnește AI-ul

Problema suveranității se acutizează considerabil atunci când AI-ul intră în ecuație. Preocuparea a depășit granițele locului unde sunt stocate datele, mutându-se către locul unde sunt antrenate modelele și, extrem de important, unde rulează inferența.

Nauerz explică sincronizarea într-un mod clar: „Dacă inferența AI se consolidează pe o infrastructură non-europeană înainte ca puterea de calcul suverană să fie scalată, strategiile AI ale companiilor devin compromise din punct de vedere jurisdicțional – indiferent de locul în care se află datele. Acea fereastră de oportunitate se închide mai repede decât recunosc majoritatea foilor de parcurs pentru cloud.”

Întreprinderile care integrează infrastructura suverană în strategia lor de AI încă de la început - în loc să o adapteze ulterior - sunt cel mai bine poziționate, pe măsură ce AI-ul devine central pentru operațiunile lor. Această secvențiere iese în prim-plan la prezentările comerciale din cadrul GITEX AI EUROPE 2026.

Complexitatea este noua suprafață de atac

Richard Werner, Cybersecurity Platform Lead Europe la TrendAI (o divizie a Trend Micro), oferă o perspectivă complementară. Din perspectiva pur tehnică a amenințărilor, argumentează Werner, jurisdicția furnizorului de cloud nu schimbă dramatic natura riscului cibernetic. Pe măsură ce dezbaterea despre suveranitate se desfășoară, multe companii s-au așezat la baza unor aranjamente de tip cloud hibrid – cu sarcini de lucru distribuite la mai mulți furnizori.

Este o mișcare rațională, însă tot aici se pot găsi cele mai comune și mai grave breșe de securitate. „Abordările hibride păstrează flexibilitatea, dar acea complexitate adăugată creează adesea cele mai frecvente lacune: controale de acces și identitate inconsistente, configurări greșite, precum și monitorizare și răspuns fragmentate”, a spus Werner.

Richard Werner, Cybersecurity Platform Lead Europe la TrendAI

La GITEX AI EUROPE, Trend Micro va prezenta TrendAI Vision One: o platformă de securitate cibernetică bazată pe AI care unifică gestionarea expunerii la riscuri cibernetice, operațiunile de securitate și protecția stratificată într-o singură soluție consolidată, care se adaptează oricărei cerințe de conformitate sau reglementare.

Implementarea sa flexibilă în medii de cloud public, suveran și izolate fizic este concepută exact pentru arhitecturile mixte pe care multe companii europene le rulează în prezent.

Suveranitatea trece în infrastructură la GITEX AI EUROPE

Europa a petrecut ani de zile dezbătând suveranitatea digitală în politici, documente de poziție și strategii. Ceea ce se schimbă acum este urgența comercială. Licitația pentru cloud-ul suveran de 180 de milioane de euro, atribuită în aprilie 2026, este cel mai clar semnal al trecerii controlului suveran de la un principiu la o decizie de achiziție, accelerând această tranziție mai mult ca niciodată.

Susținut de guvernul federal al Germaniei, de Consiliul European de Inovare și de infrastructura instituțională proprie a Berlinului, GITEX AI EUROPE sosește într-un moment de cotitură, în care se va lua un număr semnificativ de decizii care vor modela autonomia digitală a continentului – cu consecințe care vor dura ani de zile.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.gitexeurope.com

Despre GITEX AI EUROPE 2026

GITEX AI EUROPE 2026, cel mai cuprinzător eveniment tehnologic inter-industrial din Europa, revine în perioada 30 iunie - 1 iulie 2026 la Messe Berlin, în urma unei ediții inaugurale de succes care a reunit companii globale cheie, IMM-uri, startup-uri, investitori și lideri care modelează agenda tehnologică globală. La cea de-a doua ediție a sa din 2026, evenimentul își consolidează rolul de platformă globală definitorie pentru economia inteligentă a Europei, reunind excelența continentului în materie de deep tech, cercetare și inginerie în domenii precum AI, tehnologie cuantică, centre de date, cloud, securitate cibernetică, tehnologii pentru economia circulară și multe altele. Cu arene dedicate pentru unicornii, scale-up-urile și IMM-urile Europei, GITEX AI EUROPE continuă să accelereze creșterea startup-urilor prin North Star Europe, ediția continentală a celui mai mare și mai bine cotat eveniment dedicat startup-urilor și investitorilor din lume.