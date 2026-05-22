Cea mai mare tranzacție cu mall-uri din România: AFI Europe cumpără 6 centre comerciale de la MAS, într-un deal de aproape 400 milioane EUR

Piața imobiliară locală marchează una dintre cele mai mari tranzacții comerciale din ultimii ani. Grupul israelian AFI Europe preia șase centre comerciale din portofoliul MAS, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 394 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Mișcarea vine într-un moment în care marile grupuri de real estate își consolidează pozițiile pe piața regională, iar retailul fizic continuă să atragă investiții mari, în ciuda presiunilor din e-commerce și a costurilor ridicate de finanțare.

Portofoliul cumpărat include mall-urile Militari Shopping, Shopping City Suceava, Shopping City Târgu Jiu, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Focșani și Shopping City Vaslui, conform sursei citate.

AFI își extinde masiv amprenta pe retailul din România

Prin achiziția celor 6 mall-uri de la MAS, AFI își consolidează masiv rețeaua de centre comerciale din România, unde deține deja AFI Cotroceni, AFI Ploiești și AFI Brașov. Noul portofoliu adaugă sute de mii de metri pătrați de spații comerciale și întărește poziția grupului în orașele regionale.

Pentru antreprenorii din retail și e-commerce, tranzacția arată că marile fonduri și dezvoltatori imobiliari continuă să considere centrele comerciale drept active capabile să genereze trafic și consum, inclusiv în orașele secundare. În paralel, consolidarea portofoliilor poate schimba dinamica negocierilor pentru chirii, extinderi și poziționarea brandurilor în mall-uri.

Proprietarul sud-african MAS iese dintr-o parte importantă a pieței locale

MAS Real Estate, compania care vinde activele, este unul dintre investitorii importanți activi pe piața imobiliară din Europa Centrală și de Est. Potrivit Profit.ro, tranzacția reprezintă cea mai mare vânzare de mall-uri semnată până acum în România.

Publicația mai notează că acordul vine după mai multe luni de negocieri și într-un context în care activele comerciale mari au redevenit atractive pentru investitori, pe fondul revenirii consumului și al traficului din centrele comerciale.

De ce contează tranzacția pentru businessurile locale

Pentru antreprenorii care operează în retail, food, servicii sau entertainment, schimbarea proprietarului poate aduce noi politici comerciale, repoziționări de chiriași și investiții în modernizarea centrelor comerciale.

În același timp, tranzacția transmite un semnal și către ecosistemul de investiții: marile grupuri internaționale continuă să vadă România ca pe o piață cu potențial de creștere pe consum și retail, inclusiv în afara Bucureștiului.

Potrivit Profit.ro, tranzacția este încă în curs de finalizare și urmează să treacă prin etapele obișnuite de aprobare.















