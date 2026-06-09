Criptomoneda românilor de la MultiversX a picat sub prețul de 3 dolari. Firma sibiană MultiversX Labs SRL, fosta Elrond Network SRL, pe pierderi tot mai mari și personal propriu tot mai restrâns

Criptomoneda românilor de la MultiversX a picat, zilele acestea, și sub prețul de 3 dolari, atingând un nou minim istoric, iar firma sibiană MultiversX Labs SRL, fosta Elrond Network SRL, a raportat al doilea an consecutiv de pierderi și număr de angajați proprii în scădere.

EGLD-ul sibienilor de la MultiversX a scăzut odată cu piața crypto. Din 5 iunie 2026, a picat sub pragul de 3 dolari, iar sâmbătă, 6 iunie, s-a dus în jos până la 2,70 dolari, nivelul său minim istoric (ATL), conform datelor de pe CoinMarketCap. MultiversX este o umbră a vechiului Elrond, care a atins prețul său maxim istoric de 542 de dolari pe data de 23 noiembrie 2021. În 5 ani, EGLD a scăzut cu 99,4%.

Marți seara, la ora transmiterii știrii, criptomoneda românilor de la MultiversX se tranzacționa în jur de 2 dolari și 90 de cenți.

EGLD a scăzut odată cu piața crypto. Liderul Bitcoin a picat sub pragul de 60.000 de dolari pe data de 5 iunie 2026, iar acum se tranzacționează la 62.555 de dolari. Ethereum este la 1.675 de dolari, cu variații destul de bruște.

În paralel, firma sibiană MultiversX Labs SRL, fosta Elrond Network SRL, care se află în spatele criptomonedei EGLD, a raportat pierderi tot mai mari, odată cu reducerea numărului de angajați proprii.

În anul 2025, MultiversX Labs SRL a avut venituri totale de 64,7 milioane de lei, în scădere cu 60% față de anul 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cifra de afaceri a firmei sibiene a scăzut de la 8,38 milioane lei în anul 2024 la 1,47 milioane lei în 2025 (diminuare cu 82%). Asta după ce în 2023 raportase o cifră de afaceri de 25,9 milioane lei.

Compania și-a diminuat cheltuielile cu mai mult de 50%, ajungând la 98,3 milioane de lei în anul 2025, de la 198,3 milioane de lei în 2024. Dar asta nu a ajutat-o să treacă pe profit.

SRL-ul sibian a încheiat al doilea an consecutiv pe pierderi, înregistrând o pierdere netă de 33,6 milioane lei în anul 2025. Pierderile companiei s-au „adâncit” cu aproape 2% în anul 2025 față de 2024. Asta după ce, pe anul 2023, raportase profit de 42 de milioane de lei.

Personalul propriu al firmei a scăzut constant în ultimii 4 ani. În 2022, MultiversX Labs a avut un număr mediu de angajați proprii de 67 de persoane. În 2023, personalul propriu a scăzut la 51 de oameni, în 2024 la 46 de salariați, pentru ca în 2025 firma să ajungă la 21 de angajați proprii. Procentual, în anul 2025, firma sibiană MultiversX Labs SRL și-a diminuat numărul de angajați proprii cu aproape 60%.

Firma MultiversX Labs SRL este deținută în continuare de fondatori: CEO-ul Beniamin Mincu-foto (50%), Lucian Mincu (45%) și Lucian Todea (5%), conform datelor colectate de platforma ListăFirme.ro. Compania a fost înființată oficial în anul 2018, sub denumirea de Elrond Network SRL, dar din noiembrie 2022 business-ul s-a rebranduit în MultiversX.

Sergiu Biriș a demisionat de la conducerea xPortal

Pe 15 mai 2026, antreprenorul Sergiu Biriș și-a anunțat demisia din funcția de CEO al xPortal, wallet-ul crypto cunoscut inițial ca Maiar, dezvoltat de echipa MultiversX. El venise la Elrond, cum se numea atunci firma, în octombrie 2022, pe o poziție de Head of Product.

Acum, Biriș a spus că demisionează de la conducerea proiectului xPortal, pentru „un nou început”. Într-o postare pe rețeaua socială X.com, el a menționat potențialul tehnologiei de inteligență artificială, care poate ajuta startup-urile să dezvolte rapid proiecte software fără să aibă nevoie de mulți angajați.

„În ceea ce privește ce urmează, sunt sincer entuziasmat. Trăim cel mai extraordinar moment din istoria antreprenoriatului. AI-ul a redefinit fundamental ceea ce poate construi o singură persoană, o echipă mică sau un fondator aflat la început de drum. Lucruri care înainte necesitau 50 de ingineri și doi ani de resurse disponibile pot fi acum lansate într-un weekend. Lucruri care înainte erau imposibile sunt dintr-o dată la doar un prompt distanță. Am fost un om care construiește pe tot parcursul carierei mele, dar niciodată nu am fost mai entuziasmat de ceea ce este posibil decât sunt acum. Acolo se va îndrepta atenția mea în continuare”, a scris Sergiu Biriș, pe X.com.

MultiversX a trecut printr-un „proces controlat de restructurare și eficientizare”

La începutul anului 2026, au apărut informații oficiale privind restructurarea MultiversX. Potrivit unui articol din 2 ianuarie 2026, apărut în ziarul sibian Turnul Sfatului, compania a confirmat că a intrat într-un „proces controlat de restructurare și eficientizare”.

„Am decis să redimensionăm operațiunile din România, vizând în special proiectele experimentale și pozițiile care nu mai sunt esențiale pentru noua noastră etapă de focus radical. Această schimbare este o adaptare necesară pentru a proteja viitorul protocolului pe termen lung.

În timp ce unii aleg să vadă doar dificultățile, noi continuăm să facem pași importanți pe zona de tehnologie și produs. În acest sens, echipa noastră de dezvoltare a anunțat, într-un demo live făcut săptămâna trecută, atingerea unei performanțe istorice prin noul upgrade denumit Supernova, ce demonstrează o viteză de procesare de ordinul milisecundelor, demonstrând că inovația rămâne inima MultiversX.

Rămânem o echipă unită, recunoscătoare pentru contribuția fiecărui membru și hotărâtă să ducem misiunea MultiversX mai departe cu mai multă viteză și eficiență”, a declarat, pentru Turnul Sfatului, vicepreședintele MultiversX, Daniel Șerb, în urmă cu aproximativ jumătate de an.

La rândul său, Beniamin Mincu, cofondator și CEO al MultiversX, a precizat că firma își ajustează echipa din România.

„MultiversX trece printr-o reorganizare și o eficientizare a operațiunilor, inclusiv ajustări limitate de echipă în România. Informațiile potrivit cărora ar fi rămas doar fondatorii sunt false. Activitatea continuă, iar echipele de protocol și produs lucrează în continuare, cu focus și structură simplificată”, a explicat Mincu, citat de Turnul Sfatului.

Potrivit ziarului local, MultiversX pune reorganizarea pe seama a doi factori: