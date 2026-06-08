UiPath România și-a crescut veniturile, dar a ieșit pe pierderi în anul 2025. Mai mulți angajați

Subsidiara din România a companiei AI româno-americane UiPath a raportat venituri în creștere pe anul 2025, dar cheltuielile i-au crescut și mai mult, firma bucureșteană trecând astfel pe pierdere netă, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, publicate recent.

UiPath SRL, din București, a obținut venituri totale de 3,63 miliarde lei în anul 2025, în creștere cu aproape 3% față de 2024. Dar cheltuielile firmei au crescut cu 7,8%, ajungând la 3,77 miliarde de lei în anul 2025. Astfel, UiPath SRL „a picat” pe pierderi de 139 de milioane de lei în anul 2025, după ce, în 2024, reușise să facă profit de 30,6 milioane de lei.

Pe partea de personal, firma de inteligență artificială și roboți software a încheiat anul 2025 cu un număr mediu de 1200 de salariați în România, în creștere cu 45 de oameni față de anul 2024 (majorare de 3,8%), conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

La nivel global, compania UiPath avea 3.868 de angajați full-time, la data de 31 ianuarie 2025 (cu 167 de oameni în minus față de 31 ianuarie 2024). Cu aproape o treime din totalul forței de muncă globale a UiPath, subsidiara din România se află pe primul loc ca număr de angajați dintre toate țările în care compania internațională este prezentă fizic.

Dacă în România a raportat pierderi pe anul 2025, la nivel mondial UiPath a reușit primul său an fiscal pe profit. Potrivit unui raport publicat de UiPath, compania a avut venituri totale de 1,61 miliarde dolari, în anul său fiscal 2026, care s-a încheiat pe 31 ianuarie 2026, în creștere față de anul fiscal precedent, când obținuse venituri de 1,42 miliarde dolari. Firma IT româno-americană a trecut pe profit la nivel mondial, cu un rezultat de 282,33 milioane dolari în anul fiscal 2026 (care s-a încheiat la 31 ianuarie 2026), de la o pierdere netă de aproape 73,7 milioane în anul fiscal 2025.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines (foto) și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 11 dolari și 24 de cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 5,85 miliarde de dolari, în prezent.