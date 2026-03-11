Termen 2026: Firmele trebuie să raporteze cum au redus risipa alimentară, altfel riscă amenzi de până la 40.000 lei. Ce documente trebuie pregătite și raportate

Firmele din domeniul agroalimentar sunt obligate să raporteze către autorități, până la 31 martie 2026, măsurile implementate și cantitățile de alimente gestionate pentru diminuarea risipei alimentare pe parcursul anului 2025. În caz contrar, acestea risca amenzi de până la 40.000 de lei, potrivit unor avocați.

Sancțiunile se aplică pentru lipsa raportării sau raportare incompletă, atenționează societatea de avocați Grecu Partners.

Astfel, în jur de 400.000 – 450.000 de operatori economici intră sub incidența legii, dintr-un total de cel mult 1,2 milioane de operatori economici conform datelor Ministerului Finanțelor, citate de avocați. Concret, proporțional aproximativ între 33% și 40% din totalul firmelor din România sunt vizate de această măsură.

„Este pentru prima dată când operatorii economici din România trebuie să raporteze date privind risipa alimentară, iar această cerință nu trebuie tratată superficial. Discutăm despre o raportare serioasă și complexă, care necesită o analiză atentă a fluxurilor interne și documente pregătite corect. Pentru a evita capcane birocratice, interpretări greșite ale obligațiilor legale sau depunerea incompletă a documentației, este recomandat ca aceste documente să fie pregătite cu sprijinul unui avocat. În contextul în care reducerea risipei alimentare este o prioritate la nivelul Uniunii Europene, riscul de controale este ridicat, iar companiile trebuie să trateze această obligație cu maximă responsabilitate”, explică Elena Grecu, avocat și fondator Grecu Partners.

Raportarea se poate face atât pe risipaalimentara.madr.ro, cât și pe website-ul firmei.

Înainte de încărcarea raportării, companiile trebuie să se asigure că datele sunt corecte, complete și susținute de documente interne relevante, care reflectă modul în care au fost gestionate cantitățile de alimente și măsurile adoptate pentru reducerea risipei alimentare. În practică, există situații în care firmele pot omite din neatenție anumite informații sau pot transmite date incomplete, mai ales în lipsa unor proceduri interne clare de colectare și centralizare a acestor informații.

De aceea, este important ca operatorii economici să verifice cu atenție documentația înainte de încărcarea pe platforma națională și publicarea pe website-ul propriu, pentru a evita erori, depuneri incomplete sau eventuale solicitări ulterioare de clarificări din partea autorităților.

„În situația în care operatorul economic nu deține un website, obligația de publicare nu se aplică. Cu toate acestea, planul de diminuare a risipei alimentare trebuie întocmit, păstrat și pus la dispoziția autorităților competente la cerere”, explică avocata Elena Grecu.

Redăm în continuare analiza avocaților:

Ce tip de firme sunt obligate să raporteze

„Sunt obligați toți operatorii economici din sectorul agroalimentar, vizați de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 - mai exact orice persoana fizică sau juridică implicată în orice etapă a producției, procesării și distribuției alimentelor:

Producție primară (ferme, producători agricoli) : ferme de legume, ferme de fructe, ferme zootehnice, producători de lapte crud, stupine, ferme piscicole, producători de cereale etc.

: ferme de legume, ferme de fructe, ferme zootehnice, producători de lapte crud, stupine, ferme piscicole, producători de cereale etc. Prelucrare / procesare : fabrici de panificație, fabrici de lactate, abatoare, unități de procesare a cărnii, fabrici de conserve, unități de procesare a fructelor (sucuri, piureuri), fabrici de bere sau băuturi răcoritoare etc.

: fabrici de panificație, fabrici de lactate, abatoare, unități de procesare a cărnii, fabrici de conserve, unități de procesare a fructelor (sucuri, piureuri), fabrici de bere sau băuturi răcoritoare etc. Depozitare, distribuție, comercializare : depozite frigorifice, centre logistice, distribuitori de băuturi, distribuitori de produse alimentare, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, magazine de proximitate, cash & carry etc.

: depozite frigorifice, centre logistice, distribuitori de băuturi, distribuitori de produse alimentare, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, magazine de proximitate, cash & carry etc. Sectorul de industrie hotelieră și servicii de alimentație publică (HORECA, cantine, restaurante, cofetării, patiserii etc.): restaurante, fast-food-uri, cantine (școlare, universitare, spitale, firme), cofetării, patiserii, hoteluri cu servicii de masă, unități de catering, cafenele cu produse alimentare, bistrouri, food-truck-uri.

Ce măsuri trebuie luate și în ce ordine

Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligația să implementeze cel puțin două măsuri de prevenire și reducere a risipei alimentare de la literele a-f, conform următoarei ierarhii (în aceasta ordine), potrivit art. 2, din Legea 217/2016:

Măsuri de responsabilizare pe lanțul agroalimentar (producție, procesare, depozitare, distribuție, comercializare, HoReCa) Vânzare cu preț redus a produselor aproape de expirarea termenului de valabilitate Transfer gratuit către operatori receptori sau către alți operatori economici, pentru consumul uman Utilizare în hrana animalelor, până la expirarea termenului de valabilitate Direcționare produse de origine animală improprii consumului uman către utilizatori înregistrați pentru hrana animalelor din adăposturi Direcționare produse improprii consumului uman sau animal către transformare în compost Direcționare produse improprii consumului uman sau animal către transformare în biogaz Dirijare subproduse de origine animală nedestinate consumului uman către unitate de procesare autorizată

La măsurile f-h se aplică legislația privind protecția mediului în vigoare. Eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate, materiale de categoria 3, se realizează conform legislației sanitar-veterinare.

„În practică, observăm că multe companii nu sunt încă pregătite pentru această raportare, fie pentru că nu au implementat măsuri interne de prevenire a risipei alimentare, fie pentru că nu au centralizat datele necesare. Termenul-limită de 31 martie se apropie rapid, iar operatorii economici trebuie să trateze această obligație cu maximă seriozitate, deoarece raportarea presupune documentarea măsurilor aplicate pe întregul lanț operațional și respectarea unor cerințe legale care țin inclusiv de legislația de mediu și de normele sanitar-veterinare”, explică avocata Grecu.

Ce documente trebuie pregătite și raportate

Pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025, firmele trebuie să aibă pregătite:

Planul anual de diminuare a risipei alimentare

Raportul anual privind cantitatea alimentelor care au făcut obiectul transferului cu titlu gratuit – pentru operatorii receptori (model Anexa 1 din Norme)

Raportul anual privind cantitatea și valoarea alimentelor care au făcut obiectul transferului cu titlu gratuit – pentru operatorii donatori (model Anexa 2 din Norme)

Obligații suplimentare pentru operatori:

Realizarea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract-cadru cu operatori receptori pentru transferul cu titlu gratuit al alimentelor

Implementarea de măsuri de informare și responsabilizare pentru salariați (minimum o comunicare anuală internă privind obiectivul de reducere a risipei alimentare)

Informarea consumatorilor despre obiceiurile de consum responsabile

Operatorii din industria ospitalității vor facilita consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare și în condiții corespunzătoare de ambalare, alimentele neconsumate la finalul meselor și vor informa despre această posibilitate în mod clar și vizibil în meniu

Operatorii economici nu pot declara, în mod deliberat, ca fiind improprii produsele agroalimentare nevândute și încă bune pentru consum.

Păstrarea evidențelor: Operatorii din lanțul agroalimentar implicați în transferul cu titlu gratuit au obligația de a păstra, pentru o perioadă de 3 ani, evidența nominală a furnizorilor și a beneficiarilor produselor agroalimentare.

Documente obligatorii pentru fiecare transfer gratuit (minim):

Tipul produsului redistribuit

Cantitatea de produs redistribuită

Data-limită de consum / data durabilității minimale

Data redistribuirii

Numărul de consumatori finali către care a fost redistribuit

Cine controlează și cine dă sancțiuni

Se fac controale și se aplică amenzi atât de către ANSVSA, pentru aspectele legate de siguranța alimentară în procesul de transfer al alimentelor, cât și de către MADR și structurile teritoriale de inspecție, pentru neimplementarea măsurilor de prevenire a risipei alimentare, nerealizarea sau netransmiterea raportărilor și nerespectarea regulilor de transfer.

Amendă 10.000–20.000 lei: pentru încălcarea regulilor privind transferul alimentelor.

Amendă 10.000–40.000 lei: pentru neîncărcarea planului și rapoartelor în platformă, după 6 luni de la funcționarea platformei. NU se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru încălcarea art. 2 alin. (4).

IMPORTANT: Amenda pentru neîncărcarea datelor în platforma națională se aplică după 6 luni de la momentul în care platforma devine efectiv funcțională pentru operatorii economici.

Atenție! Contravențiilor NU li se aplică dispozițiile art. 28 alin. (1) din OG 2/2001 – adică nu se poate achita jumătate din minimul amenzii dacă este achitată în primele 48 de ore.

Excepții privind sancțiunile pentru neîncărcarea în platformă

Amenda de 10.000–40.000 lei pentru neîncărcarea planului/rapoartelor în platformă NU se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

ATENȚIE: Excepția acoperă DOAR obligația de încărcare în platformă, nu acoperă obligația de publicare a planului pe website-ul propriu (art. 2 alin. 5), care este obligatorie pentru TOȚI operatorii, inclusiv microîntreprinderi și IMM-uri.

ATENȚIE: Amenda se aplică după 6 LUNI de la data la care platforma devine efectiv funcțională și utilizabilă de către operatori, nu de la termenul de 31 martie.

Listă de verificat și bifat de firme până la 31 martie 2026