Se prelungește termenul de înscriere în Reges Online pentru angajatori (minister)

Guvernul a aprobat joi prelungirea termenului de trecere de la Revisal la Reges Online, până la data de 31 decembrie 2025, anunță Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, printr-un comunicat de presă.

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în Reges Online până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă. Reges Online nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

În prezent, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, iar menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar, precizează Ministerul Muncii.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor Reges Online, respectiv:

termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma Reges Online ;

; termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

„Această măsură nu reprezintă o amânare a responsabilității, ci un gest de responsabilitate administrativă, menit să ofere un cadru realist și echitabil pentru conformare.Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES Online până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit”, mai spune Ministerul.

Potrivit instituției, trecerea la Reges Online nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Reges Online oferă:

​administrarea digitală a contractelor de muncă și acces la istoricul acestora;

​raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației;

​acces securizat prin certificat digital calificat sau ROeID;

​integrare cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare local.

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

„Facem apel către angajatori, să se înregistreze fără întârziere în Reges Online, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării”, spune Ministerul Muncii.

Trecerea de la Revisal la Reges Online: Experții în legislația muncii au cerut o păsuire pentru angajatori, până la finalul anului

În urmă cu câteva zile, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) a transmis Guvernului, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o solicitare de prelungire, până la finalul anului 2025, a termenului pentru trecerea angajatorilor la Reges-Online.

„În numele a 4.657 de angajatori și peste 42.000 de salariați, am transmis Guvernului României, Ministerului Muncii și Inspecției Muncii o cerere fermă de prelungire a termenului de conformare prevazut de art. 11 din HG nr. 295/2025, până la data de 31 decembrie 2025, pentru ca platforma Reges-Online să poată fi utilizată în condiții optime, fără riscul sancțiunilor și fără a întârzia angajările”, anunța UNELM.

Solicitarea UNELM a venit în contextul în care angajatorii mai aveau la dispoziție câteva zile pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi.