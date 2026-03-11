Acciza la motorină: Transportatorii români spun că au început să alimenteze în alte state din regiune. Ce le solicită guvernanților

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să adopte urgent măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului la motorină asupra economiei și a transportului rutier, potrivit unui comunicat emis miercuri.

Potrivit UNTRR, carburantul reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creștere de 25% a prețului acestuia ar putea majora costurile cu minim 10%. Transportatorii avertizează că fără taxe competitive, presiunea ar putea afecta „stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea” pe piața europeană.

Astfel, UNTRR propune reducerea accizei la motorină la nivelul minim european. O altă alternativă ar fi majorarea și extinderea până la finalul anului a schemei de rambursare a accizei pentru transportatori de la 65 bani la 1,12 lei/litru.

Iată ce solicită UNTRR Executivului:

„Prețul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 €/litru în România, 0,81 €/litru în Ungaria, Croația și Franța, și 0,89 €/litru în Germania, ceea ce indica că diferențele de preț la pompă erau generate în principal de nivelul accizelor și al TVA. Ultimele zece zile au avut evoluții extrem de diferite în statele membre UE, cu creșteri de circa 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franța, Germania, Olanda și de până la 48% în Spania, în timp de în Croația și Slovenia creșterile au fost sub 2%, situația fiind extrem de volatilă.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro/1000 litri, semnificativ peste nivelul minim european de 330 euro/1000 litri. În același timp, alte state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creșterii rapide a prețurilor la carburant. De exemplu, în Portugalia, Guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia, Ministerul Economiei analizează de câteva zile posibilitatea activării mecanismului de „acciză mobilă”, un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a reduce accizele aplicate benzinei și motorinei.

Diferențele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României.

Creșterea prețului motorinei afectează direct și semnificativ transportatorii.

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, UNTRR propune două măsuri posibile și una complementară, funcție de evoluția prețului carburantului:

Reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro / 1000 litri la nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, măsură care ar putea reduce prețul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză și 0,23 lei din TVA). În lipsa reducerii accizei, UNTRR solicită extinderea schemei de rambursare a accizei cel puțin până la finalul anului și majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Complementar, UNTRR propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenționarea cu 0,5 lei/litru, în funcție de evoluția prețului carburanților.

UNTRR subliniază că stabilitatea sectorului transporturilor depinde de predictibilitatea politicilor fiscale.

Guvernul nu poate obține predictibilitate dacă nu oferă predictibilitate. În lipsa acesteia, piața reacționează prin scenarii pesimiste și prin mutarea alimentării în alte state.

Creșterea prețului la carburant și la energie duce la o creștere accelerată a inflației și o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu își vor mai putea acoperi costurile de funcționare.

În aceste condiții, este necesar transferul integral și imediat al majorărilor cu costul carburantului de la firmele de transport către clienți, altfel, firmele de transport, dacă nu își vor putea acoperi costurile variabile și cu atât mai puțin costurile fixe, în condițiile scăderii volumelor, vor fi condamnate la un faliment rapid, ținând cont că industria de transport rutier din România operează cu o marjă de sub 5%.

În România, la un consum anual 8,6 miliarde de litri de motorină, statul vizează la o acciză pe motorină de 2804,29 lei/1000 litri, încasări de 24 miliarde de lei, în timp ce pentru cele 2 miliarde de litri de benzină, la 3059,9 lei/1000 litri, statul vizează încasări de cca 6 miliarde de lei. În România, accizele sunt taxele cu cel mai ridicat nivel de colectare. Reamintim densitatea motorinei 0,845 kg/l și a benzinei de 0,77 kg/l, pentru a evita confuzia față de raportarea accizelor de carburant la tonă.

Astăzi, România are o motorină mai scumpă decât în Ungaria cu 22 eurocenți/litru, după deducerea TVA de 27% și rambursarea parțială a accizei din Ungaria, care se realizează cu precizie la termenele așteptate, oferind o bună predictibilitate transportatorilor”.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu