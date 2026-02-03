Nou director la Vodafone Business, în România

Vodafone România anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, numirea lui Alex Băloi în rolul de director al diviziei Vodafone Business.

Alex revine în Vodafone din poziția de CEO al M247 Global, unde a definit direcția strategică a companiei prin consolidarea performanței operaționale și creșterea accelerată la nivel global.

Anterior, a coordonat parteneriatele strategice ale Microsoft în Europa Centrală, contribuind semnificativ la inițiative de adopție a tehnologiei la scară largă, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru sectorul public.

Cu peste 20 de ani de experiență în telecomunicații, tehnologie și transformare digitală, parcursul său profesional include numeroase roluri de leadership în Vodafone România, atât în segmentele Consumer, cât și Business. Cea mai recentă funcție deținută în cadrul companiei a fost cea de director al diviziei Small and Medium Business în perioada 2019-2022, din care a condus strategia de dezvoltare a portofoliului B2B și soluții digitale pentru companii mici și mijlocii.

„Suntem foarte bucuroși să îl avem din nou alături pe Alex. Leadershipul său, expertiza acumulată și capacitatea de a conduce inițiative complexe cu impact vor consolida poziția Vodafone Business ca partener de încredere pentru companii și instituții. Sunt convins că Alex va accelera ritmul inovației așa încât să continuăm să sprijinim transformarea digitală a mediului de afaceri din România”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Alex îi succede în acest rol lui Dinu Dragomir, care se va concentra pe integrarea Vodafone și Telekom România Mobile Communications, ca urmare a achiziției finalizate în octombrie anul trecut. Dinu s-a alăturat Vodafone România în 2005 ocupând o serie de poziții strategice, iar sub conducerea sa, divizia de Business a poziționat compania drept lider în soluții integrate de tehnologie.

„Revenirea în Vodafone este un moment important pentru mine, atât profesional, cât și personal. Am avut oportunitatea să mă dezvolt în această companie cu un potențial extraordinar de inovare și o viziune digitală strategică pentru mediul de afaceri, motorul creșterii României. Sunt încântat să pot duce mai departe această misiune într-o perioadă de transformare a industriei”, a declarat Alex Băloi, noul director Vodafone Business.

Numirea lui Alex Băloi vine în contextul în care Vodafone Business continuă să își consolideze rolul de integrator ICT pe piața din România, cu accent pe soluții IoT, servicii de Data Center, securitate cibernetică, cloud și infrastructură digitală avansată.