Noile situații în care firmele pot fi declarate inactive, începând cu 1 ianuarie 2026. Ce spune ANAF

De la 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), au fost introduse două noi situații în care ANAF poate declara firmele din România inactive, iar acum, Fiscul, face și câteva precizări în acest sens.

Potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AFFP) Argeş, începând cu data de 1 ianuarie 2026, contribuabilul/plătitorul persoană juridică este declarat inactiv, dacă, pe lângă anumite situații prevăzute deja în Codul de procedură fiscală (faptul că nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; nu funcționează la domiciliul fiscal declarat; inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului; durata de funcționare a societății este expirată; societatea nu mai are organe statutare; durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată) se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu are cont de plăţi în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) nu a depus situaţiile financiare anuale în termen de 5 luni la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora. (constituie condiţie de declarare ca inactivă a persoanei juridice întrucât, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, aceste situații trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare și a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată).

ANAF precizează că s-a limitat perioada de inactivitate la maxim 1 an pentru contribuabilii care vor intra în inactivitate după intrarea în vigoare a Legii 239/2025.

Contribuabilii care sunt declaraţi inactivi după data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025 şi care nu se reactivează în termen de un an de la data la care au fost declarați în inactivitate, se dizolvă potrivit actului normativ de înființare.

Există și o excepție. Societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, declarate inactive, care rămân în inactivitate pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută de lege, se dizolvă.

Astfel:

în cazul societăţilor care nu figurează cu obligaţii fiscale restante, dacă în termen de 20 de zile de la data înscrierii menţiunii de dizolvare în registrul comerţului nicio persoană interesată nu formulează cerere de numire a lichidatorului, ONRC radiază, din oficiu, societatea din registrul comerţului.

în cazul societăţilor care figurează cu obligaţii fiscale restante, după înscrierea mențiunii de dizolvare în registrul comerţului, ONRC numeşte, din oficiu, un lichidator. După toate etapele specifice (îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă) lichidatorul continuă lichidarea.

În termen de 5 zile de la terminarea lichidării, lichidatorul depune la ONRC cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului pe baza raportului final de lichidare și a situațiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, sau dovada îndeplinirii obligaţiei de calculare/reţinere/ plată a:

impozitului pe venit din lichidarea societăţii sau a

impozitului pe veniturile realizate de nerezidenţi din lichidarea unui rezident.

Organul fiscal are obligația de a formula cerere de dizolvare atât în situația în care societatea nu figurează cu obligații fiscale restante, sau alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central, cât şi în situația în care figurează cu asemenea obligații de plată, dacă nu este subiectul unor sesizări penale.

Excepţie: Dacă un contribuabil are inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, formularea, de către organul fiscal, a cererii de dizolvare se realizează după expirarea termenului de inactivitate temporară, în situaţia în care nu şi-a reluat activitatea.

În sensul celor de mai sus, ANAF comunică, periodic, pe cale electronică, către ONRC lista contribuabililor care pot face obiectul lichidării. Protocolul între ANAF şi ONRC se încheie în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025.

La art. VII se instituie unele măsuri tranzitorii care stabilesc regimul contribuabililor/ plătitorilor declaraţi inactivi cu o vechime în inactivitate mai mare sau mai mică de 3 ani, astfel:

Contribuabilii care sunt declaraţi inactivi, cu o inactivitate mai mare de 3 ani la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, şi care nu figurează cu obligaţii fiscale restante se dizolvă dacă nu se reactivează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025. Organul fiscal formulează cerere de dizolvare.

Contribuabilii care sunt declaraţi inactivi, cu o inactivitate între 1-3 ani la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, şi care nu figurează cu obligaţii fiscale restante se dizolvă dacă nu se activează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025. Organul fiscal formulează cererea de dizolvare.

Excepţie: în cazul contribuabililor care au inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, organul fiscal formulează cerere de dizolvare, după expirarea termenului de inactivitate temporară, în situaţia în care nu şi-au reluat activitatea.

Pentru contribuabilii care sunt declaraţi inactivi, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025 organul fiscal formulează cerere de dizolvare în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, dacă :

nu se reactivează şi

figurează cu obligaţii fiscale restante şi nu au fost formulate sesizări penale.

În cadrul acestui termen se vor întreprinde măsuri de recuperare obligațiilor fiscale.

În ceea ce privește reactivarea:

Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică declarat inactiv (adică cei care nu au cont de plăţi în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului sau nu au depus situaţiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora) se reactivează dacă: își îndeplinește toate obligațiile declarative / plată prevăzute de lege, precumşi celelaltecondiţii pentru reactivare, are cont de plăţi în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, şi-a îndeplinit obligaţia de depunere a situaţiilor financiare anuale.

De asemenea, se reactivează de către organul fiscal central, la cererea contribuabililor, după îndeplinirea obligațiilor declarative contribuabilii/plătitorii:

pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată,

care a intrat în faliment

pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

ATENŢIE: Unui contribuabil declarat inactiv, DAR care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate îi sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (6) - (8) din Codul fiscal privind efectele inactivităţii, astfel: