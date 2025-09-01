Nissan inovează testarea de siguranță cu ajutorul simulărilor virtuale

Nissan accelerează procesul de dezvoltare a vehiculelor prin utilizarea simulărilor digitale pentru testarea siguranței și performanței modelelor sale. Metodele tradiționale de evaluare fizică nu mai fac față cerințelor actuale, iar simulările permit testarea scenariilor complexe de crash test fără a construi prototipuri, economisind timp și resurse, condiția fiind ca infrastructura de calcul să fie suficient de performantă.

Compania s-a confruntat cu o provocare majoră: rularea simulărilor de crash test necesita resurse mari și genera costuri semnificative, mai ales în perioadele de vârf. Soluțiile locale și cloud-ul utilizate anterior nu ofereau performanța necesară, ceea ce încetinea procesul de proiectare și creștea cheltuielile asociate software-ului și serverelor.

Nissan, unul dintre cei mai importanți producători auto la nivel global, cu milioane de vehicule vândute anual, a decis să adopte un mediu cloud de înaltă performanță, bazat pe procesoare AMD EPYC™ de generația a 4-a, pentru a susține simulările complexe. Implementarea a durat câteva luni, incluzând configurarea mediului cloud, migrarea software-ului de simulare și testarea performanței pentru a se asigura că simulările rulate sunt rapide și stabile. Această planificare atentă a fost esențială pentru a nu perturba fluxul de lucru al echipelor de inginerie și pentru a garanta continuitatea proiectelor de dezvoltare a noilor modele.

Procesoarele AMD EPYC combină performanța ridicată cu eficiența energetică și flexibilitatea necesară pentru sarcini complexe de calcul. Arhitectura lor optimizată pentru cloud permite rularea mai multor simulări simultan, fără a compromite viteza sau acuratețea rezultatelor, și facilitează ajustarea rapidă a resurselor în funcție de cerințele proiectului.

Implementarea acestei infrastructuri a avut un impact direct asupra performanței simulărilor, care rulează cu aproximativ 30% mai rapid decât în sistemele anterioare. Creșterea performanței a permis reducerea resurselor utilizate și, implicit, a costului licențelor software, ceea ce a condus la o scădere totală a cheltuielilor pentru simulări și software cu aproximativ 20%. Pentru o companie cu operațiuni globale, economiile sunt substanțiale.

Flexibilitatea mediului cloud a permis inginerilor să ajusteze rapid capacitatea de calcul în funcție de volumul de lucru, un avantaj imposibil de realizat cu serverele locale. În plus, utilizarea cloud-ului contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂, susținând obiectivele de sustenabilitate ale Nissan.

Beneficiile pentru echipele de inginerie depășesc economiile de timp și bani: tehnologia permite experimentarea și inovația fără constrângeri impuse de infrastructură. AMD EPYC de generația a 4-a facilitează rularea mai multor simulări complexe simultan, reducând timpul necesar pentru obținerea rezultatelor și optimizând procesul de dezvoltare.

Cazul Nissan arată cum tehnologiile moderne de calcul pot transforma procesele de proiectare auto. Accelerarea simulărilor, reducerea costurilor și posibilitatea adaptării rapide a resurselor oferă companiei un avantaj competitiv într-un sector în care viteza și precizia fac diferența. Adoptarea acestei infrastructuri a demonstrat că tehnologia potrivită poate susține inovarea și eficiența operațională la scară globală, consolidând poziția Nissan ca lider în dezvoltarea de vehicule sigure și performante.

Articol susținut de ASBIS România