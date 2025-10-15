Skip to content

Net Brinel și HP – tehnologie globală, suport local pentru digitalizare

Net Brinel și HP – tehnologie globală, suport local pentru digitalizare
Foto: HP

Într-o lume în care tehnologia evoluează rapid, companiile au nevoie de parteneri care să le ofere nu doar echipamente, ci și suport dedicat.

Digitalizarea – cheia adaptabilității
Prin digitalizare, firmele pot colabora mai ușor, pot gestiona datele în siguranță și pot răspunde mai rapid schimbărilor pieței.

HP și Net Brinel – soluții complete pentru afaceri
Parteneriatul pune la dispoziția organizațiilor:

  • Hardware HP de ultimă generație: laptopuri și desktopuri optimizate, imprimante multifuncționale și echipamente pentru conferințe.
  • Soluții software integrate: sisteme de management al documentelor și automatizare a fluxurilor interne.
  • Expertiză locală prin Net Brinel: echipe de specialiști care oferă consultanță, implementare și training.

Avantaje pentru companii:

  • eficiență crescută și reducerea timpilor de lucru;
  • securitatea datelor la standarde internaționale;
  • costuri mai mici prin optimizarea proceselor;
  • conformitate cu reglementările GDPR.

Net Brinel, alături de HP, transformă digitalizarea într-un proces accesibil și sustenabil pentru companiile din România.

Contact: bogdan.dospinescu@brinel.ro

Articol susținut de HP

Smart Tech

Startup-ul românesc de inteligență artificială pentru educație LIVRESQ (Ascendia) a primit un grant de la ElevenLabs

Daniel Dines_UiPath

Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): Companiile au nevoie de „schimbarea managementului” și de o „forță de muncă diferită”, pentru a putea adopta agenții AI la scară largă

Producătorul de inele inteligente Oura ia finanțare de 900 milioane dolari. Valoarea startup-ului a ajuns la 11 miliarde dolari

HP și Laptop Aid – parteneriat pentru o digitalizare sigură și eficientă

Charger UE

UE va impune încărcătorul universal USB C la laptopuri și monitoare, de la finalul anului 2028