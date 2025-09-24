Neamț: Dulcinella anunță investiții de 10 milioane EUR într-o nouă fabrică de prăjituri. Posibilitate de accesare de fonduri europene

Dulcinella, rețea românească de cofetării și patiserii cu rădăcini basarabene, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va mai construi o fabrică de prăjituri, la Târgu Neamț, investiție estimată la 10 milioane EUR, în două etape.

Scopul extinderii este de a răspunde cererii în creştere din pieţele interne şi ţintelor de export.

Aceasta va fi a doua fabrică a grupului în orașul Târgu Neamț, din județul Neamț.

Investiția e susținută din capitalul propriu al fondului de investiții Cornelius H Group din Londra, care deține grupul Dulcinella, dar se ia în calcul și aplicarea pentru fonduri europene. Fondul este controlat de oamenii de afaceri Ion Mereacre și Ion Bouaru.

„Am pus multă energie și resurse în acest proiect și sunt încrezător că vom livra la timp si in parametri optimi ceea ce ne-am propus. Ne-am asumat această investiție nu doar ca o extindere, ci ca o schimbare de nivel – vrem să producem mai mult, dar cu aceleași standarde înalte pe care ni le-am impus de la început”, spune Sergiu Diaconu, CEO Dulcinella Group.

Prima tranșă, de 2 milioane de euro, a fost deja alocată de acționari, structura clădirii este existentă și se lucrează la închiderile exterioare și la partea de infrastructură a utilităților. Noua fabrica va fi dotată cu tehnologie de ultimă generație: tunel de congelare spiral la -40°C, cuptoare industriale de mare capacitate, echipamente industriale automatizate și un depozit frigorific de 1.000 mp.

Angajări la echipa de producție Dulcinella

Fabrica aflată deja în funcțiune produce aproximativ 1,2 tone de produse pe zi. Noua fabrică va permite creșterea de 20 de ori, până la o capacitate de 20 de tone de produs finit zilnic, ceea ce va deschide oportunitatea de a intra pe piețe internaționale cu volume mari, dar va și satisface cererea din retailului național. În faza a doua a investiției, planificată pentru 2026, capacitatea de producție va crește până la un volum de 600 de tone/lună de produs finit.

Dulcinella Group exportă deja produse în Spania, Marea Britanie și Bulgaria, și, de puțin timp, și în Cehia. Noua fabrică va susţine intrarea pe pieţe mai mature şi cu cerinţe ridicate de volum şi logistică. Până în prezent, strategia Dulcinella a fost aceea de a se concentra pe HoReCa și magazinele proprii.

„Fabrica nouă ne va permite să intrăm masiv pe piață cu produse mono-porții, congelate, dar și ambalate în regim de temperatură controlată, ceea ce va permite extinderea termenului de valabilitate a produselor proaspete. Este o tehnologie în creștere în România și UE și ne vom alinia acestor standarde, având în vedere că ne axăm tot mai mult pe zona de exporturi în Europa Centrală și de Vest, dar avem deja planuri și pentru piața din Statele Unite.”, adaugă Sergiu Diaconu.

Proiectul de construcție a noii fabrici va include și măsuri de sustenabilitate, precum instalarea de panouri fotovoltaice, care vor acoperi până la 60% din necesarul energetic, reciclarea apei tehnologice şi ambalaje eco‑friendly. Fabrica va fi certificată IFS si ISO, pentru a răspunde standardelor internaţionale în domeniu.

„Nu putem vorbi despre viitor fără să vorbim despre sustenabilitate. Europa ridică standardele, iar noi vrem să fim printre cei care le si respectă, nu doar care le urmează din obligație. E o alegere conștientă de a investi în tehnologii curate și eficiente, care ne deschid uși pe termen lung”, adaugă Sergiu Diaconu.

Echipa de producţie va creşte de la aproximativ 45 de angajaţi în prezent la peste 150-200, pe măsura punerii în funcţiune a noilor linii. Grupul investeşte, de asemenea, în training intern, robotizare, AI şi soluţii automatizate pentru procese dificile sau repetitive.