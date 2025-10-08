Mutarea șoferilor români de ridesharing de pe SRL pe PFA propriu, în urma controalelor ANAF. O platformă online ajută șoferii „să aibă ei înșiși controlul activității pe care o desfășoară pe Bolt”

Tot mai mulți șoferi de transport alternativ părăsesc firmele terțe la care activau și trec pe PFA propriu, ca urmare a numeroaselor controale ANAF, în special după blocarea plăților Uber și Bolt către societățile românești de transport alternativ și șoferii care lucrau prin aceste aplicații de ridesharing - susține o platformă online care oferă servicii de înființare a persoanelor fizice autorizate.

Platforma românească Pick spune că numai în ultimele zile a sprijinit să treacă la PFA „un număr de șoferi aproape egal cu numărul celor convertiți în ultimele 9 luni”.

Aplicația susține că a ajuns astfel deja la mii de șoferi convertiți de la „angajați” pe firme la PFA propriu.

„Au venit către noi foarte mulți șoferi care ne-au spus că își doresc să nu aibă dubii cu privire la legalitate, pentru a-și putea continua activitatea. S-au săturat de instabilitatea unor firme a căror legalitate nu o pot verifica. Ei își fac treaba, dar nu știu dacă angajatorul lor și-o face. Cu aplicația noastrǎ pot să devină propriii lor angajați, să-și maximizeze veniturile și să aibă ei înșiși controlul activității pe care o desfășoară pe Bolt. Pentru că mulți care au venit către noi activează acolo, probabil ne-au găsit mai ușor pentru că suntem parteneri în programul lor de loialitate, Bolt Rewards”, a declarat Tudor Beiu, CEO Pick, într-un comunicat.

Pick pune la dispoziția șoferilor informațiile pentru obținerea atestatului de șofer de transport alternativ, și asigură, gratuit, înființarea PFA-ului. Platforma pregătește și documentația ARR (Autoritatea Rutieră Română) necesară pentru autorizație și copia conformă, oferind și suport pentru crearea contului Bolt, ceea ce permite administrarea activității printr-o singură aplicație.

ANAF a depistat „fraudă masivă” la firme românești de ridesharing”: 175 milioane lei, măsuri asiguratorii (sechestru sau poprire) în 5 zile de control Antifraudă

ANAF-ul s-a pus cu controalele pe firmele românești care fac transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing: „peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente”, susține Fiscul, într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Presupusa fraudă a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulată în cursul săptămânii trecute, a menționat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Operațiunea ANAF, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor.

Pentru toată suma imputată firmelor, de 175 milioane lei, DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului. Măsurile asigurătorii puse de ANAF pot fi popriri pe conturi sau sechestre, conform legii.

Din 2025, ANAF urmărește încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

ANAF spune că noul instrument îi permite acum „un control activ și în timp real” asupra activităților din domeniul transportului alternativ. .

„Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal. A.N.A.F. își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale” - afirmă Fiscul.

„Direcţia generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real”- adaugă ANAF în comunicatul său de luni.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025 și va trebui depus lunar la Fisc, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Oficial, Ordinul ANAF a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au început să facă raportarea din luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.

De asemenea, cuprinde și date despre mașini (număr de înmatriculare, număr kilometri parcurși în curse etc) și șoferi (nume, prenume, CNP, data acceptării pe platforma digitală, sume încasate în numerar pentru cursele realizate).

În cazul în care după depunerea declarației operatorul platformei digitale constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic.

Fiscul spunea anul trecut că vrea să introducă acest formular pentru a avea acces în timpul util la datele fiscale, în așa fel încât să se poată interveni pentru a reduce „evaziunea fiscală în domeniu” și pentru a „recupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ”.