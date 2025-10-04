ANAF a suspendat plățile Uber și Bolt pentru 100 de firme și șoferii lor, care făceau transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing

Direcția Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a decis suspendarea plăților Uber și Bolt către 100 de firme românești de transport alternativ și șoferii lor, care activau pe cele două aplicații de ridesharing, în cadrul unor investigații pentru combaterea evaziunii fiscale la nivel național, conform unor surse citate de Profit.ro.

Investigațiile ANAF vizează firmele românești de transport, nu și platformele online de ridesharing, conform sursei citate.

Așa cum am scris recent pe StartupCafe.ro, un val de controale ANAF și dosare penale instrumentate de procurorii DNA a venit peste mai multe firme românești care fac transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ride-sharing, instituțiile românești invocând scheme de evaziune fiscală care se ridică la sute de milioane de lei.

Mai mult, în 2025, Tribunalul București a condamnat și doi angajați ai unei platforme online de transport alternativ, pentru mită și favorizarea infractorului.

Pe 22 septembrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că inspectorii de la Antifraudă ar fi descoperit „o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat”.

Presupusa fraudă ar fi fost săvârșită de firme românești care fac transport de persoane prin intermediul aplicațiilor mobile de ride-sharing.

În urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, Antifrauda ANAF a găsit nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor șoferilor de ride-sharing.

Inspectorii ANAF au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei.

ANAF a mai descoperit că „numeroase” firme „nu fiscalizează corect veniturile și disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat”.

Potrivit Fiscului, schema evazionistă funcționa în 2 pași:

o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ;

diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri.

De asemenea, au fost identificate și 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, fiind sancționați conform legii.

Din 2025, ANAF urmărește încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

ANAF spune că noul instrument îi permite acum „un control activ și în timp real” asupra activităților din domeniul transportului alternativ. .

„Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal. A.N.A.F. își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale” - afirmă Fiscul.

„Direcţia generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real”- adaugă ANAF în comunicatul său de luni.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025 și va trebui depus lunar la Fisc, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Oficial, Ordinul ANAF a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au început să facă raportarea din luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.

De asemenea, cuprinde și date despre mașini (număr de înmatriculare, număr kilometri parcurși în curse etc) și șoferi (nume, prenume, CNP, data acceptării pe platforma digitală, sume încasate în numerar pentru cursele realizate).

În cazul în care după depunerea declarației operatorul platformei digitale constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic.

Fiscul spunea anul trecut că vrea să introducă acest formular pentru a avea acces în timpul util la datele fiscale, în așa fel încât să se poată interveni pentru a reduce „evaziunea fiscală în domeniu” și pentru a „recupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ”.