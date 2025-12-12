România e campioană la neîncasarea taxelor în UE: Pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit (analiză)

România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană și la neîncasarea TVA, conform unor rapoarte ale Comisiei Europene, dar ocupă și primul loc la necolectarea impozitului pe profit, conform unei analize publicate recent de aceeași instituție.

Într-o analiză transmisă vineri StartupCafe.ro, Ruxandra Târlescu, partener coordonator servicii fiscale PwC România, atrage atenția că noul raport estimează că România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019 – anul analizat de raport -, având o rată de neîncasare de trei ori mai mare decât rata medie estimată la 10,9% a celor 23 de state membre UE incluse în analiză. Cele mai mari decalaje au fost înregistrate în România, Slovacia, Polonia și Italia, și cele mai reduse (sub 3%) în Danemarca, Olanda și Finlanda.

Conform raportului, în România, Slovacia, Polonia și Italia, decalajul de încasare a impozitului pe profit se datorează preponderent evaziunii fiscale. În alte țări, precum Danemarca, Finlanda, Suedia, Austria și Franța, erodarea bazei fiscale și transferul profiturilor în alte jurisdicții reprezintă principala cauză care afectează veniturile bugetelor naționale.

„Situația fiscal-bugetară a României a devenit critică din cauza problemelor acumulate: lipsa de predictibilitate prin modificări legislative frecvente, cheltuieli publice nesustenabile și întârzieri în digitalizarea administrației fiscale. Efectele resimțite de contribuabili sunt inechitate fiscală și deficite greu de finanțat care atrag majorări de taxe. Sumele încasate de buget anul trecut au fost de 36 de miliarde lei din impozitul pe profit și 121 de miliarde lei din TVA, în timp ce deficitul bugetar a fost de peste 152 de miliarde lei. Este cert că o colectare mai bună ar fi avut un impact vizibil, de ordinul miliardelor pentru buget. Prin urmare, accelerarea utilizării tehnologiilor digitale și a Inteligenței Artificiale sunt direcții importante pentru a obține rezultate cu impact în colectare. Problemele bugetare nu se pot rezolva folosind doar pârghia de majorare a taxelor care conduce la costuri mai mari pentru mediul economic, reducerea investițiilor și, în cele din urmă, o creștere economică slabă cu impact inclusiv asupra veniturilor bugetare”, a declarat Ruxandra Târlescu, Partener coordonator servicii fiscale PwC România.

România continuă să fie prima în UE și la neîncasarea TVA

România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană și la neîncasarea TVA, după ce a pierdut circa 30% din veniturile potențiale din TVA din cauza neconformării contribuabililor, față de o pierdere medie de 9,5% pentru toate cele 27 de state membre, conform raportului anual publicat de Comisia Europeană. Raportul estimează că decalajul reprezintă circa 9 miliarde de euro.

Conform rapoartelor Comisiei Europene, începând din 2015, România a ocupat primul loc, în fiecare an, între statele membre, având cel mai mare decalaj de TVA.

După România, cele mai ridicate decalaje de TVA au fost înregistrate în Malta (24,2%), Polonia (16%), Lituania (15,1%) și Italia (15%). La polul opus, Austria a raportat cel mai mic deficit de încasare a TVA, de 1%.