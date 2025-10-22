Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creştem salariul minim”. Ce spune despre scutirea de taxe pe cei 300 lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că majorarea salariului minim pe economie în 2026 nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii economiei, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 lei neimpozabile la salariul minim.

„E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne permitem să creştem salariu minim, astăzi, şi n-ar trebui să-l creştem. În momentul când vom avea un diagnostic foarte clar în coaliţie, vom anunţa acest lucru, dar ca şi atitudine, ca şi direcţie, acesta este punctul meu de vedere, pentru că totuşi trebuie să ne gândim un pic şi la competitivitatea economiei României”, a spus ministrul Finanţelor la un eveniment Profit.ro, întrebat dacă o soluţie ar fi creşterea cu menţinerea unei sume neimpozabile în salariul minim, conform News.ro.

Alexandru Nazare spune că salariul minim a crescut permanent, iar din partea mediului de afaceri au fost foarte multe discuţii pe acest subiect şi presiunea ar fi şi mai mare pe firmele mai mici în contextul fiscal actual.

„Încă este în discuţie subiectul şi coaliţia va lua o decizie”, a mai spus ministrul.

Potrivit calculelor oficiale, din formula de calcul prevăzută de legislaţia în vigoare ar reieşi un salariu minim de 4.325 lei. La un nivel orientativ de 47% din câştigul salarial mediu brut, suma rezultată ar fi de 4.319 lei. La nivel orientativ de 50%, salariul minim ar ajunge la 4.595 lei, iar la un nivel orientativ de 52% ar merge până la 4.778 lei.

Ce spun patronii IMM România despre majorarea salariului minim în 2026

Confederația patronală IMM România, care reprezintă patronii de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, se opune oricărei creșteri a salariului minim pe economie în anul 2026, unul dintre liderii organizației dezvăluind care este „varianta cea mai rea din toate”, care circulă „în piață” în acest moment.

„Opinia IMM România a fost exprimată deja cu privire la înghețarea salariului minim pe economie în 2026. Nu am văzut măsuri de susținere a mediului de afaceri, ci această perioadă este de profundă scădere pentru competitivitatea firmelor, așa încât nu există această capacitate”, a declarat, marți, într-o conferință de presă, președintele IMM România, Florin Jianu.

Reamintim că Florin Jianu a demisionat din funcția de senator și a plecat din PSD, revenind luni la conducerea IMM România.

Luni, reprezentanții IMM s-au întâlnit cu partenerii sociali la Comisia de Dialog Social de la Ministerul Muncii, unde au insistat pentru „înghețarea salariului minim” în anul 2026 la nivelul actual, de 4.050 de lei brut. Joi sau vineri, discuțiile privind salariul minim urmează să continue în Consiliul Național Tripartit, între reprezentanții Guvernului, ai patronatelor și ai sindicatelor, a mai spus Jianu. Ulterior, salariul minim va fi discutat în Consiliul Economic și Social (CES).

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie.

Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. „Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului pentru a cere, printre aletele, un salariu minim decent.

