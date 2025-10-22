Și patronii tineri membri ai PTIR cer „înghețarea” salariului minim în 2026

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) își exprimă „îngrijorarea față de planurile de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026”, conform unui comunicat transmis miercuri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale”, mai spune organizația patronală, membră a confederației IMM România.

„Tinerii antreprenori resimt în prezent o presiune semnificativă pe costurile operaționale, generată de majorarea taxelor, de volatilitatea economică și de creșterea generalizată a prețurilor la energie și servicii. În acest context, o creștere suplimentară a salariului minim, fără un plan fiscal compensatoriu, riscă să afecteze direct startup-urile, microîntreprinderile și firmele aflate în primele etape de dezvoltare, exact segmentele care generează inovație, locuri de muncă și valoare adăugată în economie”- a declarat Daniel Urîtu, președintele PTIR.

În context, patronatul precizează că „tinerii antreprenori nu se opun creșterii veniturilor, ci solicită ca aceasta să fie sustenabilă”.

De asemenea, PTIR consideră că Guvernul trebuie să introducă „măsuri care să sprijine atât angajatul, cât și angajatorul”, în condițiile în care „costurile și fiscalitatea cresc”.

„PTIR se alătură demersului IMM România și propune înghețarea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 lei până la 31 decembrie 2026 și solicită Guvernului să reducă fiscalitatea pe muncă cu minimum 5 puncte procentuale și să păstreze deductibilitatea pentru veniturile mici”, precizează Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România.