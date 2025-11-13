36,5 milioane dolari, finanțare obținută de un startup AI cu director științific de origine română

Un inginer IT român, care și-a luat doctoratul în SUA, lucrează la un startup AI american, ca director științific (Chief Scientist), iar acum compania de inteligență artificială a obținut o finanțare de 36,5 milioane de dolari de la mari fonduri de investiții.

Startup-ul Code Metal, cu inginerul român Octavian Udrea în echipă, a obținut runda de capital de serie A de la fondul de investiții Accel, cu participarea RTX Ventures, Bosch Ventures, Smith Point Capital, Overmatch VC, AE Ventures și a altor investitori.

În urma acestei finanțări, compania americană a fost evaluată la 250 de milioane de dolari. În cei doi ani de existență, startup-ul a obținut investiții totale de aproape 60 de milioane de dolari, conform CrunchBase.

Code Metal a fost fondat în anul 2023, de Alex Showalter-Bucher și Peter Morales, iar din 2024 l-au cooptat pe Octavian Udrea pe poziția de Chief Scientist (director științific).

Octavian Udrea a făcut facultatea și masteratul în domeniul calculatoarelor, la Politehnica Bucureșteană, în perioada 1998-2003. Apoi, inginerul român a plecat în SUA, unde și-a luat doctoratul în informatică, de la Universitatea Maryland (2004-2008). În SUA, Octavian Udrea a lucrat mai bine de 12 ani la IBM.

Code Metal a dezvoltat o platformă care oferă instrumente de programare cu inteligență artificială pentru companii ce activează în domenii cu cerințe stricte de siguranță: apărare, auto și semiconductori.

Platforma este folosită la dezvoltarea rapidă de funcționalități, portabilitatea codului și modernizarea software-ului. Înainte de apariția Code Metal, aceste industrii se confruntau cu anumite constrângeri în utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea de software, din cauza limitărilor legate de acuratețe și fiabilitate.

Compania spune că are semnate contracte cu clienți care îi vor aduce încasări de zeci de milioane de dolari, în perioada următoare.