Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): „Modelul AI nu este ceea ce contează, ci partea care știe când modelul nu poate fi de încredere”

Modelele actuale de inteligență artificială, deși excelează în probleme matematice de nivel olimpic, în continuare eșuează în sarcini simple cum ar fi extragerea corectă a totalului de pe o factură. În acest context, nu modelul, ci sistemul din jurul acestuia, contează mai mult pentru implimentarea tehnologiei în operațiunile de întreprinderi, consideră miliardarul român Daniel Dines, fondatorul companiei româno-americane de roboți software și AI UiPath.

Într-o opinie publicată pe Fast Company, miliardarul român spune că experiența sa de la UiPath l-a făcut să vadă diferența între lucrul pe date de laborator și date reale, de întreprindere. Dines consideră că un LLM este bun la probleme matematice de olimpiadă pentru că acestea sunt „o combinație nouă de elemente de bază familiare”, pe care modelul s-a antrenat.

El face o comparație cu un joc de șah unde „poți cunoaște fiecare tipar, fiecare idee tactică și totuși să te înșeli complet în privința faptului că un anumit sacrificiu funcționează”.

Munca administrativă din firme este asemănată matematicii, dar lăsarea unui LLM (model lingvistic larg) în gestionarea unui volum de muncă vine cu un risc real, „de 5 până la 15%”, în care acesta nu se potrivește și nu știe, oferind totuși un răspuns, explică Dines.

Miliardarul român argumentează, în final, împotriva ideii că un model suficient de puternic poate fi implementat cu încredere în operațiuni:

„Modelul nu este lucrul care contează. Sistemul din jurul său este - partea care știe când modelul nu poate fi considerat de încredere. Reguli de validare. Verificări inter-domeniu. Scor de încredere. Escalarea către o persoană atunci când ceva nu pare în regulă” – Daniel Dines.

Sunt avertizate companiile să nu se lase orbite de performanțele AI-ului în teste teoretice complexe, deoarece incapacitatea acestuia de a rezolva operațiuni de bază 100% corect poate genera riscuri majore în procesele de afaceri.

Dines a sărbătorit recent 5 ani de la listarea la bursa de la New York a UiPath. Compania a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 miliarde dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 10 dolari și 78 de cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 5,76 miliarde dolari, în prezent.