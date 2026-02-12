Miliardarul băcăuan Dragoș Pavăl anunță continuarea colaborării cu producătorii români care livrează în Carrefour România

Miliardarul băcăuan Dragoș Pavăl, președintele rețelei comerciale Dedeman și al vehiculului investițional Pavăl Holding, să asigurări că va continua colaborarea cu producătorii români care livrează în Carrefour România, după ce va cumpăra magazinele pe care le operează grupul francez în țara noastră.

Într-un comunicat citat de News.ro, Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, a confirmat, joi, semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Dacă va reuși, achiziția va însemna consolidarea capitalului românesc în sectorul comerțului.

„Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor”, a completat Dragoş Pavăl.

Deşi Pavăl Holding şi-a extins în ultimii ani prezenţa şi în afara ţării, prin investiţii în sectoare precum ospitalitatea şi retailul de bricolaj (Praktiker Grecia), România rămâne piaţa principală de dezvoltare a grupului.

Compania franceză Carrefour anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman.

Prețul aflat în negocieri se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Frații Pavăl, în cercul restrâns al miliardarilor României

Potrivit topului internațional Forbes, frații Pavăl sunt pe locul 4, respectiv, 6, în topul bogaților României: