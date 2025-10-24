Carrefour ar vrea să vândă magazinele din România (presa franceză)

Apar din nou informații potrivit cărora lanțul comercial francez Carrefour ar vrea să vândă magazinele din România și să iasă astfel de pe piața românească, unde colaborează cu peste 1450 de furnizori locali.

Acum publicația franceză L’Informe scrie că grupul de comerț a contractat deja o bancă de investiții pentru a testa apetitul potențialilor cumpărători pentru business-ul său din România. Carrefour ar mai vrea să scape și de operațiunile sale din Polonia și Argentina. În iulie 2025, Carrfour a anunțat oficial că își vinde cele 1.188 de magazine din Italia către compania italiană NewPrinces Group.

În iulie 2024, și Ziarul Financiar a scris că, potrivit unor surse din piață grupul Carrefour analizează exit-ul din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România. Și în 2012, au apărut zvonuri de acest tip. Atunci, un raport al ING citat de Le Figaro dădea ca posibilă o decizie a lanțului de magazine Carrefour să se retragă din mai multe piețe, inclusiv România.

Carrefour a intrat în România în anul 2001. Între timp, rețeaua sa a depășit 450 de magazine în 113 orașe din țară, având peste 17.000 de angajați aici.

Carrefour a raportat că, în anul 2024, a plătit la bugetul de stat al României, prin toate companiile prin care este prezent pe piața locală, impozite și taxe de aproape un 1 miliard de lei, în creștere cu peste 20% față de 2023.

Compania susține că, în România, lucrează cu peste 1450 de furnizori locali de produse.

Din 2017, grupul francez Carrefour a preluat și aplicația românească de livrări Bringo.

În România, Carrefour operează cu 4 firme, care au avut următorele rezultate, raportate la Ministerul Finanțelor: