Microsoft lansează primul model AI de generare de imagini dezvoltat intern, MAI-Image-1

Gigantul IT Microsoft a anunțat primul său model de inteligență artificială pentru generare de imagini dezvoltat integral „in-house”, numit MAI-Image-1.

Noul model de inteligență artificială a debutat în top 10 modele de generare din text în imagine pe LMArena, un spațiu de testare AI, anunță Microsoft.

Compania spune că a ținut cont de feedback-ul profesioniștilor din industriile creative în antrenarea modelului, selectând în mod riguros date și evaluându-le, pentru a reflecta îndeaproape cazurile de utilizare creativă din lumea reală.

De aceea, MAI-Image-1 poate genera imagini fotorealiste, cu efecte de cameră și reflexii, peisaje și altele.

„Combinația sa de viteză și calitate înseamnă că utilizatorii își pot pune ideile pe ecran mai repede, le pot itera rapid și apoi își pot transfera munca pe alte instrumente pentru a continua să perfecționeze”, a scris compania pe site.

Modelul proprietar de generare de imagini va fi făcut disponibil în curând în asistentul cu inteligență artificială Copilot și în instrumentul Bing Image Creator.

Noua inteligență artificială vine în contextul în care Microsoft își diversifică oferta de inteligență artificială pe lângă OpenAI, startup-ul susținut anterior de către gigant. Recent, oferta 365 Copilot a primit acces la modele realizate de un rival al OpenAI, Anthropic, așa cum am mai scris pe StartupCafe, iar pentru centrele sale de date, Microsoft vrea ca, pe termen lung, să îşi bazeze infrastructura de inteligenţă artificială în special pe cipuri proprii.