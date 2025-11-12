FOTO Apple lansează o „șosetă” pentru iPhone, o husă croșetată. Cât costă

Cel mai nou produs Apple este o husă de purtat iPhone-ul pentru cei care nu au buzunare la haine, dezvoltată de un celebru design japonez, potrivit News.ro.

Ridiculizată deja de unii drept „un ciorap agăţat”, noua husă este un tricotaj 3D cu structura unei traiste, care poate transporta un iPhone şi alte obiecte mai mici, inclusiv o pereche de AirPods.

Accesoriul a fost creat de designerul japonez Issey Miyake, cunoscut şi pentru puloverele purtate de Steve Jobs, şi va fi disponibil în ediţie limitată.

Sursă: Apple

Vor exista două versiuni de iPhone Pocket. Cea mai mare poate fi purtată pe diagonala trunchiului, ca geanta de poştaş, în vreme ce cea mai mică se poate ţine pe mână sau agăţată de ghidonul bicicletei.

Pe cât de simplu este noul accesoriu, pe atât de scump va fi. Versiunea mică va costa 150 dolari, în vreme ce cea cu toarte mai mari va fi vândută cu 230 dolari.

iPhone Pocket va fi disponibilă din 14 noiembrie în câteva magazine Apple fizice, printre care cele din New York City, Londra, Tokyo şi Taipei.