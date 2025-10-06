FOTO Dacia a prezentat conceptul de mașină electrică Hipster, mult mai mică și ușoară decât Dacia Spring

Dacia a prezentat un concept de mașină electrică mult mai mică și mai ușoară decât modelul Spring, numit Hipster, potrivit HotNews.ro.

Noua mașină electrică are numai 3 metri lungime, comparativ cu modelele Sandero (puțin peste 4 metri) și Dacia Spring (3,7 metri). De asemenea, conceptul are și o greutate de sub 800 kg, conform Reuters.

Interior Dacia Hipster Concept. Sursă foto: Dacia

Acum câteva luni, producătorul Dacia a anunțat că vrea ca anul viitor să lanseze un model electric de oraș, produs în Europa și care să aibă un preț foarte accesibil.

Dacia spune că modelul are „un aer cool și popular” pe site-ul oficial. Din punct de vedere al design-ului, mașina are scaune din material, un minim de electronice, geamuri manuale și curele pentru a deschide ușile în loc de mânere.

Portbagaj Dacia Hipster Concept. Sursă foto: Dacia

Mașina se vrea a fi adresată „unui public larg care nu găsește astăzi o ofertă potrivită pentru bugetul de care dispune. Prețul mediu al unui vehicul nou a crescut în Europa cu 77% între 2010 și 2024 – mult peste ritmul de creștere al puterii de cumpărare”, a declarat Dacia, citată de HotNews.

Exterior Dacia Hipster Concept. Sursă foto: Dacia

Modelul concept are până la patru locuri și un portbagaj de 70 L, cu extindere până la 500 L volum, prin plierea scaunelor din spate. Viteza maximă a Hipster Concept ar fi de aproximativ 90 km/oră și ar avea o autonomie de 150 km.