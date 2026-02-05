Microîntreprindere 2026: Noile măsuri fiscale incluse în pachetul de relansare economică, anunțate de ministrul Finanțelor 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, joi, la o conferință de fiscalitate la care a participat și StartupCafe.ro, despre noul pachet de relansare economică, care conține și măsuri de sprijin pentru firme, inclusiv pentru microîntreprinderi.

Pachetul urmează să fie discutat joi, de la ora 11:00, în ședința de guvern.

„Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiții. El are două componente principale, una de stimularea investițiilor și o a doua de regândire a modului în care funcționează schemele de suport pentru companii nu doar în 2026, ci pe un interval de 5 ani de zile. Practic, arhitectura de scheme de susținere a companiilor, din Ministerul de Finanțe, din Banca de Investiții și Dezvoltarea, din toată zona de finanțe se construiește astăzi”, a declarat ministrul Finanțelor la conferința Tax EU ce are loc astăzi.

Acest pachet de măsuri, spune ministrul Nazare, dă o perspectivă nu numai pentru anul 2026, ci și pentru următorii ani și schimbă „paradigma, în sensul că pune accent pe anumite domenii strategice unde România trebuie să își îndrepte atenția”.

„Vorbim aici de industria prelucrătoare unde pe schema de suport a industriei prelucrătoare am pus un accent mult mai mare pe zona de deficit al balanței comerciale. Adică resursele se vor duce acolo pe subgrupele și pe grupele unde avem deficit de balanță comercială. E foarte important acest lucru pentru că trebuie să acortăm resursele cu oglinda balanței comerciale, oglinda problemelor pe care le avem”, a explicat el.

Noul pachet are în vedere măsuri pentru antreprenori mici și medii, dar vizează și zona de investiții, conform ministrului.

„E un pachet care tratează pe parcursul lui toate categoriile de investitori români și străini deopotrivă. Ne axăm pe producție, pe resurse minerale și materiale critice, pe cercetare, introducem creditul fiscal pe cercetare. Știți foarte bine problema respectivă. Introducem scheme de susținere pentru cercetare și noi tehnologii. Introducem noi domenii de care România are foarte mare nevoie. Bineînțeles, ne uităm și spre zona de apărare. O să avem prima schemă de susținere pe fonduri europene pentru businessul de apărare”, a declarat ministrul Nazare.

Conform lui, din perspectivă fiscală, va fi introdusă „amortizarea super accelerată” de la 50% la 65% pentru echipamente pentru investiții.

„Practic, în 2026 vom avea acest nou ritm de amortizare super accelerat care crește intensitatea amortizării și, de asemenea, crește activitatea facilității de profit reinvestit în varii feluri, inclusiv prin posibilitatea de a folosi amortizarea accelerată simplă în facilitatea de profit reinvestit”, a spus Nazare.

Măsuri anunțate de ministrul Finanțelor pentru microîntreprinderi

Ministrul Finanțelor a anunțat, de asemenea, și câteva măsuri ce vizează microîntreprinderile și care sunt incluse în acest nou pachet de relansare economică.

„Rezolvăm inclusiv câteva probleme importante pe care microîntreprinderile le aveau. Problema cu perioada în care termenul de angajare al acelui unic angajat era prea scurt, în 30 de zile față în 90. Problema faptului că odată ce treceai de plafon, îți pierdeai statutul de micro și nu te mai puteai întoarce să riei statutul de micro”, a declarat ministrul Nazare.

El a precizat că „atât timp cât plafonul a fost deja redus la 100.000 EUR, nu făcea sens acest lucru”, astfel că va fi introdusă posibilitatea că atunci când o firmă își „redefinește condițiile, să se poată întoarce” la regimul micro.

„De asemenea, chestiunile legate de vânzarea unor imobilizări. La vânzarea unor imobilizări, din cauza vânzării, puteai să pierzi statutul de micro pentru că acea vânzare se ducea în plafon. Permitem vânzarea unei imobilizări pe an care să nu fie introdusă în plafon, astfel încât să nu își piardă respectiva companie statutul de micro doar printr-o singură vânzare”, a spus el.

El a mai spus că va fi reglată și problema de concedii medicale.

„Dacă un angajat era 30 de zile în concediu medical pe bună dreptate, pierde statutul de micro. Sunt toate chestiunile pe care le reglăm în privința micro, adăugând faptul că avem în vigoare cota unică de 1% pentru micro introdusă în decembrie. Din nou am clarificat chestiunile legate de cele două cote, 3%, 1%. Am negociat cu Comisia Europeană, am explicat motivele pentru care odată adus readus plafonul la 100.000, n-are rost să ținem două cote pentru micro și am reușit să-i convingem că o simplificare cu o cotă unică de 1% pentru micro este o chestiune bună și este deja în vigoare”, a clarificat ministrul.

Printre altele, ministrul spune că vor revenii bonificațiile acordate contribuabililor corecți.

„Revenim cu bonificațiile, bonificația de 3% pentru companii, de asemenea, introducem o bonificație pentru persoanele fizice care plătesc în avans”, potrivit lui Nazare. „Tot în aceeași idee este creșterea plafonului pentru TVA-ul la încasare de la 4,5 milioane la 5,5 milioane și în anul următor la 5,5 milioane, în 2027. Deci crește plafonul pentru companiile care au TVA la încasare”, a anunțat ministrul Finanțelor.