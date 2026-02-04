Măsuri de sprijin al firmelor, anunțate de premierul Bolojan: Credite fiscale, scheme de ajutoare, avize mai rapide

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, că Guvernul va lansa un pachet de relansare economică, ce va include o serie de măsuri de sprijin pentru firme.

„Acest pachet conține soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care putem stimula exporturile și scheme de garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare” - a enumerat Bolojan.

De asemenea, printr-o serie de ordonanțe separate, Executivul ar urma să reducă timpul de acordare a diferitelor avize necesare investitorilor:

„Avem pregătite trei proiecte de ordonanță privind de simplificarea în domenii care ar susține companiile pentru autorizare, prin debirocratizarea proceselor de autorizare, prin simplificarea acestora și prin reducerea poverii administrative.