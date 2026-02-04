Măsuri de sprijin al firmelor, anunțate de premierul Bolojan: Credite fiscale, scheme de ajutoare, avize mai rapide

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seara, că Guvernul va lansa un pachet de relansare economică, ce va include o serie de măsuri de sprijin pentru firme.
„Acest pachet conține soluții de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziția de utilaje, scheme de sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele în care avem deficite comerciale, pentru zonele în care putem stimula exporturile și scheme de garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare” - a enumerat Bolojan.
De asemenea, printr-o serie de ordonanțe separate, Executivul ar urma să reducă timpul de acordare a diferitelor avize necesare investitorilor:
„Avem pregătite trei proiecte de ordonanță privind de simplificarea în domenii care ar susține companiile pentru autorizare, prin debirocratizarea proceselor de autorizare, prin simplificarea acestora și prin reducerea poverii administrative.
- Este vorba de un proiect privind simplificarea obținerea avizelor de mediu, unde termenele vor fi scurtate substanțial în așa fel încât durata de obținere a avizelor de mediu să se reducă, pentru ca investițiile companiilor să poată fi realizate mai repede. De exemplu, pentru o decizie de încadrare, astăzi avem un termen de 90 de zile, în propunerea agreată inclusiv de comisie termenul va fi redus la 60 de zile.
- Un al doilea proiect promovat de Ministerul de Interne este cel legat de simplificarea obținerii autorizațiilor de incendiu, a vizelor care le emite Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Asta înseamnă simplificare, scurtare termene, standardizare, în așa fel încât avizul să fie obținut în maxim 15 zile iar autorizația în maxim 30 de zile. Astăzi, în anumite zone ale țării, cum este Bucureștiul, obținerea avizului durează luni de zile, ceea ce blochează investiții și întârzie finanțările pentru companii.
- Un al treilea pachet este cel de simplificare al avizării investițiilor mari în România. E vorba de așa-numitor avize CEISD - Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe-, unde tarifele se reduc la jumătate, termenele se înjumătățesc, iar pragul, care este astăzi de 2 milioane pentru a avea nevoie de acest aviz, este ridicat la 5 milioane de euro, în așa fel încât să debirocratizăm marile investiții care se fac în România”.