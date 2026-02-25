Controale ANAF la firmele de ridesharing: Numărul s-a triplat în 2025 față de 2024. Unde au fost cele mai multe verificări (date Fisc)

Numărul controalelor făcute de Antifrauda ANAF la firmele din domeniul transportului alternativ (ridesharing) s-a triplat în 2025 față de 2024, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro.

Pentru 2025, datele arată că au fost verificați 692 de contribuabili, iar obligațiile fiscale restante calculate au depășit 584,61 milioane lei (circa 115 milioane euro). Inspectorii au mai dispus amenzi și confiscări în valoare totală de 123,01 milioane lei (peste 24 milioane euro).

„De asemenea, în 117 cazuri au identificat şi calculat prejudicii totale de 335,56 mil lei cauzate bugetului de stat și au sesizat Parchetele competente în vederea recuperării acestora”, spune ANAF în răspunsul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cifrele sunt mai mari decât în 2024, când inspectorii Antifraudă au controlat 215 contribuabili și au stabilit creanțe fiscale de 249,16 milioane de lei (circa 50 milioane EUR). În urma controalelor, Antifrauda ANAF a identificat şi contravenţii pentru sancţionarea cărora a dispus amenzi şi confiscări în valoare totală de 8,9 milioane lei (circa 1,76 milioane EUR).

„Totodată, au fost constatate elemente constitutive ale unor infracțiuni care au sintetizate în 16 sesizări penale pentru prejudicii totale de 32,29 milioane lei”, spune Fiscul.

Modul de evitare a achitării obligaţiilor fiscale implică nedeclararea sau declararea incompletă a veniturilor de natură salarială realizate de către conducătorii auto care efectuează activitatea de transport alternativ pentru sau în numele unor firme înregistrate în platformele online vizate, explică Fiscul.

Atât în 2025, cât și în 2024, cele mai multe controale s-au făcut în București-Ilfov, regiune cu cea mai mare pondere a cererii şi prestării de servicii în acest domeniu, conform ANAF.

Formularul 397: În 2025 au fost introduse raportările UBER/Bolt privind cursele șoferilor

În luna iunie 2025 a fost, printre altele, și primul termen pentru depunerea la ANAF a Formularului 397, obligație care le revine operatorilor de platforme online de transport alternativ Uber, Bolt, Black Cab și altor platforme de ridesharing.

Fiscul spunea că a fost necesară introducerea acestui formular pentru a avea acces în timpul util la datele fiscale, în așa fel încât să se poată interveni pentru a reduce „evaziunea fiscală în domeniu” și pentru a „recupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ”.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025.

Oficial, Ordinul a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au trebuit să facă raportarea în luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.

De asemenea, cuprinde și date despre mașini (număr de înmatriculare, număr kilometri parcurși în curse etc) și șoferi (nume, prenume, CNP, data acceptării pe platforma digitală, sume încasate în numerar pentru cursele realizate).