Meta (Facebook) scumpește căștile VR Quest din cauza „crizei de memorii”

Meta a anunţat scumpirea mai multor modele de căşti de realitate virtuală Quest 3 şi dă vina pentru asta pe criza de memorii, potrivit News.ro.

Din 19 aprilie, Quest 3S cu 128GB va costa 350 dolari, iar versiunea cu 256GB va costa 450 dolari, în vreme ce Quest 3 va costa 600 dolari.

Cu alte cuvinte Quest 3 se scumpeşte cu 100 dolari, iar cele două modele Quest 3S vor costa mai mult cu câte 50 dolari.

Inclusiv versiunile recondiţionate se scumpesc cu între 50 dolari şi 170 dolari. Quest 3 recondiţionat va costa 550 dolari, spre exemplu.

Meta îşi justifică decizia prin creşterea preţurilor unora dintre componente, precum memoriile, ea fiind, însă, unda dintre companiile care, prin centrele de date construite, au contribuit direct la această criză.

Spre deosebire de alte companii, precum Apple, care au ales să absoarbă scumpirile pentru a nu creşte preţurile, Meta nu a fost dispusă să facă acest lucru şi a mutat cheltuieli generate de scumpirea componentelor în preţul pe care trebuie să-l plătească clienţii.

Gigantul american îşi permite să facă acest lucru, deoarece domină piaţa căştilor de realitate virtuală. Ochelarii inteligenţi, unde compania nu are aceeaşi poziţie de forţă pe piaţă, nu sunt scumpiţi.